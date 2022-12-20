Войти
Военное обозрение

В НАТО заявили, что самолёт с системой AWACS следит за российскими самолетами из опасения вторжения

207
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французский телеканал BFM выпустил репортаж о самолете НАТО, отслеживающим из польского воздушного пространства перемещения над Украиной российской авиации.

Экипаж самолета оперативно сообщает командованию НАТО о любом российском самолёте, обнаруженном в небе над Украиной. Однако, по словам авторов видеосюжета, НАТО всячески избегает вступать в прямой конфликт с Россией и преследует цель - предотвратить российское вторжение на территорию входящих в блок стран.

Самолет, курсирующий над Польшей, оснащен системой AWACS - авиационным комплексом радиообнаружения НАТО и представляет собой полноценный летающий командно-диспетчерский пункт.

Воздушное судно оснащено десятиметровым радаром, позволяющим обнаруживать любые цели в радиусе 400 километров от своего местоположения.

При обнаружении российского самолета в небе над Украиной экипаж незамедлительно передает эти данные, включающие в себя полную информацию, вплоть до типа аппарата, командованию альянса на земле.

Далее информация передается лётчикам-истребителям, которые перманентно находятся в полной боевой готовности, чтобы вмешаться в случае пересечения российского самолета границы стран НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
30.11.2022
Почему натовская ПВО бессильна против российских ракет
30.05.2022
Западу пора усвоить: Путин слов на ветер не бросает
03.08.2021
Европа отказывается умирать за интересы Америки
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
23.03.2021
Defence 24 (Польша): россияне создают в Черном море «волчью стаю»
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
24.11.2016
Россия должна осознать, что Польша становится все сильнее (fronda.pl, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере