В НАТО заявили, что самолёт с системой AWACS следит за российскими самолетами из опасения вторжения

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Французский телеканал BFM выпустил репортаж о самолете НАТО, отслеживающим из польского воздушного пространства перемещения над Украиной российской авиации.

Экипаж самолета оперативно сообщает командованию НАТО о любом российском самолёте, обнаруженном в небе над Украиной. Однако, по словам авторов видеосюжета, НАТО всячески избегает вступать в прямой конфликт с Россией и преследует цель - предотвратить российское вторжение на территорию входящих в блок стран.

Самолет, курсирующий над Польшей, оснащен системой AWACS - авиационным комплексом радиообнаружения НАТО и представляет собой полноценный летающий командно-диспетчерский пункт.

Воздушное судно оснащено десятиметровым радаром, позволяющим обнаруживать любые цели в радиусе 400 километров от своего местоположения.

При обнаружении российского самолета в небе над Украиной экипаж незамедлительно передает эти данные, включающие в себя полную информацию, вплоть до типа аппарата, командованию альянса на земле.

Далее информация передается лётчикам-истребителям, которые перманентно находятся в полной боевой готовности, чтобы вмешаться в случае пересечения российского самолета границы стран НАТО.