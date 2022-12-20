В Турции заявили о намерении работать над дипломатическим урегулированием на Украине

Газета Il Messaggero сообщила, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Турция полагает, что в украинском урегулировании необходимо вернуться к процессу, начатому в Стамбуле, где проходил первый раунд встреч российской и украинской сторон еще весной. Об этом заявил в опубликованном в понедельник в газете Il Messaggero интервью министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сохраняя верность всем мерам и политике НАТО, Турция выдвигает дипломатические инициативы с самого начала конфликта на Украине. Мы всегда выступали за дипломатическое решение. Мы намерены продолжать процесс, начатый в Стамбуле, где стороны собрались впервые после начала конфликта", - сказал он.

Министр подтвердил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. "В этой связи мы уважаем решения украинского народа и его президента Владимира Зеленского", - сказал министр, напомнив слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что победителя в войне быть не может, как и проигравшего - при хорошем мирном соглашении.