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Военное обозрение

Первая пара российских истребителей Су-30СМЭ вошла в состав ВВС Мьянмы

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Источник изображения: topwar.ru

Первая пара российских многофункциональных истребителей Су-30СМЭ официально вошла в состав ВВС Мьянмы. Торжественная церемония прошла 15 декабря на аэродроме летного училища военно-воздушных сил Мьянмы Мейтхила, расположенного вблизи старой столицы Бирманской империи Мандалай.

Церемонию, приуроченную к 75-летию авиации Мьянмы (Бирмы), посетил председатель Государственного административного совета Мьянмы и главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. В рамках церемонии в состав ВВС Мьянмы были введены пятнадцать самолетов и вертолетов, включая российские истребители Су-30СМЭ.

О том, что Россия поставила Мьянме первые два многоцелевых истребителя Су-30СМЭ, стало известно в начале июля этого года, хотя доставлены они в страну были еще в марте. Самолеты размещались на авиабазе в Нейпьидо. Вместе с самолетами в страну прибыли несколько российских инструкторов и техников, которые будут обучать местный инженерно-технический состав обслуживанию самолетов. Одна группа техников разместилась в Нейпьидо, вторая в Мандалае.

Всего Мьянма заказала шесть истребителей Су-30СМЭ, когда будут поставлены еще четыре, информации нет, но в сентябре этого года старший генерал Мин Аун Хлайн посетил Иркутский авиазавод, где ознакомился с ходом работ по остальным самолетам. Контракт на поставку шести Су-30СМЭ был заключен в 2018 году.

Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный) впервые был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Все элементы бортового оборудования созданы российскими предприятиями.

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