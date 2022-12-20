"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19

АК-19 разработан под "натовский" калибр патронов

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" завершил освоение серийного производства автоматов АК-15 и АК-19 под патроны 7,62х39 и 5,56х45 соответственно на базе 5,45-мм автомата АК-12, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Данные работы ведутся в интересах различных заказчиков", - сказано в сообщении.

7,62 мм автомат Калашникова АК-15 является образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава подразделений спецназначения Вооружённых сил и других федеральных органов исполнительной власти. Автомат АК-15 входит в состав экипировки военнослужащего "Ратник".

5,56 мм автомат Калашникова АК-19 - новейший экспортный образец автомата Калашникова, разработанный под патрон 5,56х45 мм, который принят на вооружение в странах НАТО и широко распространён в мире.