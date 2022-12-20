Ещё один стратегический бомбардировщик Ту-160М впервые поднялся в воздух после модернизации

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Очередной глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех)", - говорится в сообщении.

"Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сказали в ОАК.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президент РФ поручил возобновить на Казанском авиазаводе строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", серийное производство которых было прекращено в 1990-х годах.

Способные нести ядерное оружие бомбардировщики строятся в новом облике - Ту-160М. Внешне они не будут отличаться от базовых Ту-160, но их боевые возможности существенно увеличатся за счет расширения спектра вооружения и оснащения новыми двигателями - НК-32 второй серии, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.