Украина зашла в тупик. Удары по российским базам это доказывают

Gendai: Киев атаковал российские базы, чтобы показать нежелание участвовать в переговорах

Удары Украины по России, ведущие к эскалации конфликта, — знак того, что Украина почувствовала себя в тупике, пишет Shukan Gendai. Таким образом Киев пытается продемонстрировать сопротивление к мирным переговорам, к которым его подталкивает НАТО.

Ёсихиро Макино

Серия атак украинских военных беспилотников на базы российских ВКС внутри России вызвала у россиян шок. Согласно зарубежным сообщениям и другим источникам, в 6 часов утра по местному времени 5 декабря были атакованы авиабаза Энгельс в Саратовской области в центральной России и авиабаза Дягилево в Рязанской области, недалеко от столицы Москвы.

Украина атакует российские базы одну за другой

Энгельс находится в 620 километрах от границы с Украиной и является базой российских ВКС со стратегическими бомбардировщиками — носителями ядерного оружия. На базе Дягилево, также примерно в 540 километрах от границы с Украиной, находится командование стратегических ядерных ВКС. В 16:00 того же дня атаке подверглась топливохранилище на авиабазе в Курской области центральной части России, примерно в 110 км от границы с Украиной, где дислоцируются истребители МиГ-29 и Су-30.

По сообщению правительственной радиостанции США Radio Free Asia (RFA), в атаке использовался бывший советский беспилотник Туполев (ТУ)-143. Значительное количество БПЛА Ту-141 и Ту-143 остались на Украине после распада СССР. С начала спецоперации России украинские военные использовали несколько машин ТУ-141 для атак российских позиций у границы. И Ту-141, и Ту-143 изначально были разведывательными дронами, но Украина, похоже, убрала разведывательные камеры и другое оборудование и вместо этого использовала их как дроны-смертники с боевой частью. Ту-143 несколько меньше, чем Ту-141, но имеет большую дальность полета и несет более современную навигационную систему.

На момент распада бывшего Советского Союза у украинских военных было около 100 Ту-141, остававшихся в стране, но считается, что немалое их количество было израсходовано при атаках на Россию. Ту-143, скорее всего, вообще впервые использовался в такой операции.

Атака украинских военных беспилотников по России шокировала разные страны по нескольким причинам. Во-первых, целью атаки были российские ядерные объекты. В мартовском интервью CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности применения ядерного оружия, если Россия столкнется с "экзистенциальной угрозой". Считается, что российские военные держат ядерное оружие под пристальным вниманием, но украинские военные создали у заинтересованных стран впечатление, что это внимание не является стопроцентной гарантией безопасности одного из важнейших компонентов российской ядерной триады.

Во-вторых, многих удивила некомпетентность российских вооруженных сил, не сумевших отстоять столь важные авиационные базы стратегического назначения. Официальный представитель японского правительства, в частности, сказал: "Я был удивлен, обнаружив, что столь важные российские объекты так легко повредить, хотя они должны находиться под строжайшей защитой, потому что это играют решающую роль в обеспечении безопасности всей России".

Длина Tу-143 — восемь метров. Он немного меньше истребителя F16, длина которого составляет около 9,5 метров, но он не настолько мал, чтобы не отображаться на радарах. При максимальной скорости всего 950 километров в час перехватить этот БПЛА не должно составлять труда для современных радаров. Это был первый случай, когда Украина атаковала внутренние районы России, расположенные вдали от ее границ, и он сразу же выявил недостаточную эффективность российской ПВО, защищающей стратегические объекта страны.

И в-третьих, эта атака обозначила серьезные изменения в украинской стратегии. В прошлом Украина по возможности воздерживалась от нападения непосредственно на российскую территорию, в тем более ударов в ее глубину. ВСУ ограничивались лишь спорадическими артиллерийскими обстрелами ближайших к границам российских поселков и некоторых военных объектов. Украинские военные атташе, разбросанные по всему миру, постоянно заявляли, что "мы — жертвы", и в то же время объясняли, что причина отказа от нападения на российскую территорию — "сохранение легитимности получения международной помощи". Почему же Украина пошла на это нападение, игнорируя опасность потерять поддержку международного сообщества в случае какой-либо одной трагической ошибки?

Госсекретарь США Блинкен заявил вскоре после атаки украинских беспилотников, что США не призывали Украину к этому нападению и не помогали ей в его осуществлении. Высокопоставленный чиновник из кабинета министров Японии также сказал: "Беспилотники, использовавшиеся Украиной на этот раз, являются оружием, произведенным в бывшем Советском Союзе, а не полученными в рамках помощи из стран — членов НАТО. Похоже, хотя Украина ранее и разъясняла НАТО свою позицию по ударам по российской территории, конкретно об этих ударах они заранее представителей альянса не уведомили". И добавил: "Я думаю, что Украина пробует различные тактики в ожидании развития военной ситуации".

С конца сентября этого года украинская армия провела широкомасштабные контрнаступательные операции в восточной, северной и южной частях страны. Был разрушен мост через Днепр, который делит южную Херсонскую область на восточную и западную части. Украина заняла правобережную часть области, выдавив российские войска на восточный берег Днепра, Последние отошли, опасаясь, что могут потерять пути снабжения из Крыма. Еще раньше ВСУ вернули некоторые участки в Харьковской области (Изюм, Балаклея), занятые россиянами еще в начале спецоперации. Но сейчас фронт стабилизировался и дальнейшего продвижения у ВСУ нет.

Подготовка к зимним операциям

Российские силы теперь держат восточную и северо-восточную части Украины и Крым, который присоединился к России в 2014 году. Материковая часть российских позиций усеяна траншеями, вырытыми пророссийскими силами. Глубина траншей — в человеческий рост, сверху уложены железные пластины и армированный стекловолокном пластик (FRP), а на нем — земля и песок. Такие укрепления нельзя уничтожить высокомобильной реактивной ракетной системой HYMARS.

Когда шли осенниедожди и земля раскисла, украинские и российские войска продолжали вести воздушные бои, обстреливая позиции друг друга из дальнобойных РСЗО. С приходом в декабре полноценной волны холода реки и суша замерзнут, поэтому ожидается, что в дальнейшем передвижение и развертывание войск на поле боя несколько облегчится.

В прошлом "генерал Мороз" помогал обороняющейся стороне. Наполеон и нацистская Германия ушли из России из-за потери линий снабжения. Теперь в обороне российские войска. Получается, что "генерал Мороз" снова может им помочь?

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря принял участие в онлайн-саммите семи промышленно развитых стран (G7) и призвал к дополнительной поддержке Украины современными танками, ракетными установками, ракетами большой дальности и другим оружием. Украина получила помощь от Чехии в виде 90 модифицированных советских танков Т72, но одного этого может быть недостаточно, чтобы восстановить утраченные позиции.

Сейчас Украину сильно беспокоит "усталость" западных стран в поддержке Кремлю, прежде всего, стран — членов НАТО. Лидер республиканцев в Палате представителей Джон Маккарти заявил в октябре, что не выдаст Украине "карт-бланш", если его партия получит большинство на промежуточных выборах в Конгресс. И вот на этих выборах 8 ноября Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, и Маккарти выдвинут кандидатом на пост спикера палаты. 16 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли, глава фактического Генерального штаба США, заявил, что цель Украины по "физическому изгнанию российских войск из Украины с помощью военной силы" является "чрезвычайно сложной задачей".

Западные страны, в том числе США, обеспокоены тем, что, если они нерасчетливо предложат Украине пойти на прекращение огня, их могут подвергнуть критике так же, как премьер-министра Великобритании Чемберлена, который согласился с требованиями нацистов об уступках территорий на Мюнхенской конференции 1938 года.

США, главный сторонник Украины, заявили: "И демократическая партия, и республиканская партия в ходе подготовки к президентским выборам 2024 года хотят быть Черчиллем, который боролся против нацистов, а не Чемберленом, поддавшимся Гитлеру". Серди политиков Соединенных Штатов сегодня нет никого, кто бы совершенно однозначно призывал бы к прекращению огня, но количество завуалированных призывов, подобных призыву генерала Милли, определенно начинает расти.

Один высокопоставленный чиновник японского правительства говорит так: "Соединенные Штаты предоставили Украине огромное количество оружия. Пока это не оказывает непосредственного негативного влияния на собственные возможности вооруженных сил Соединенных Штатов, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване или на Ближнем Востоке может случиться так, что у Америки не хватит оружия для поддержки своих ближайших союзников в этих регионах. В этой связи в администрации и военных кругах США существует большая обеспокоенность". Этот чиновник далее заявил, что если ситуация сохранится, "давление на Украину в пользу прекращения огня" со стороны США и других стран НАТО к весне следующего года значительно усилится.

Не исключено, что именно эта ситуация и спровоцировала удары украинских военных беспилотников по внутренней территории России. Упомянутый выше хорошо информированный представитель японского правительства сказал в дополнение: "Украина также чувствует давление в плане прекращения огня. Они могут предполагать, что в худшем случае западная военная и иная помощь Киеву будет прекращена следующей весной. И они пытаются до того времени как-то вырваться из сложившейся сейчас тупиковой ситуации. Вполне возможно, что атаки беспилотников в глубину России – это одно из звеньев нащупывания украинцами каких-то новых тактических ходов". Нельзя исключать и того, что в ближайшем будущем украинские военные попытаются предпринять новое широкомасштабное контрнаступление, подобное тому, что было в конце сентября. Но время для этого сейчас уходит.

Вспомним Корейскую войну

Хироси Судзуки, бывший генерал-лейтенант сил самообороны Японии, служивший военным атташе в Южной Корее, а сейчас являющийся старшим научным сотрудником крупного японского "мозгового центра" Kaikosha (известный частный исследовательский институт проблем войны и безопасности, тесно связан с министерством обороны Японии, общее число сотрудников около 3,5 тысяч человек), сказал: "Корейская война тоже продолжалась в течение двух лет после того, как линия фронта зашла в тупик. После начала войны в июне 1950 года к весне 1951 года линия фронта стабилизировалась вдоль 38-й параллели и практически не двигалась ни в ту, ни в другую сторону. И уже только в июле 1953 года стороны подписали соглашение о перемирии. Тогдашний президент Южной Кореи Ли Сын Ман сделал это очень неохотно. Он сильно рассчитывал на американскую помощь, но победить ему американцы не помогли, несмотря на все усилия. Не напоминает ли это сегодняшний день?".

Можно предположить, что атака украинских военных беспилотников вглубь территории России была ярким проявлением намерения Киева отвергнуть "давление в сторону прекращения огня" со стороны стран — членов НАТО и других заинтересованных сторон.