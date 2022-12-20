Минобороны Чехии разместило заказ на закупку дополнительных 155-мм СГ CAESAR

ЦАМТО, 19 декабря. Минобороны Чехии 16 декабря объявило о размещении дополнительного заказа на поставку десяти 155-мм самоходных гаубиц CAESAR производства французской компании Nexter Systems.

Дополнение к базовому контракту на поставку гаубиц 14 декабря подписали заместитель министра обороны Чехии по вооружениям и закупкам Любор Куделка и вице-президент компании Nexter Systems Оливье Травер. Стоимость дополнительных установок составляет 1,77 млрд. чешских крон (72,9 млн. евро), включая НДС. Общая стоимость 62 гаубиц составит 10,3 млрд. крон (424 млн. евро), включая НДС. Гаубицы должны быть поставлены заказчику к концу 2026 года.

155-мм установки, соответствующие стандартам НАТО, заменят состоящие на вооружении более сорока лет гаубицы DANA, срок эксплуатации которых истекает. Калибр 152 мм не соответствует стандарту НАТО, а дальность стрельбы DANA почти вдвое меньше, чем у CAESAR (около 20 км по сравнению с 40 км).

Подписав соглашение, министерство удовлетворило запрос командования СВ Чехии на увеличение количества закупаемых установок до уровня, необходимого для выполнения задач, как по защите территории Чехии, так и при развертывании за ее границами.

По мнению начальника артиллерии СВ Чехии полковника Марселя Крженка, единый "натовский" калибр позволит улучшить тыловое обеспечение в случае конфликта. Самоходные гаубицы являются одной из основных систем вооружения сухопутных войск, и возможность поражения целей в глубине обороны противника предоставит ВС Чехии тактическое преимущество. По оценке МО Чехии, необходимость закупки CAESAR подтверждается ходом конфликта на Украине.

Одновременно с покупкой СГ CAESAR, правительство Чехии получило от Министерства обороны информацию о планах закупки боеприпасов для этих орудий на общую сумму 10,17 млрд. чешских крон (419 млн. евро). Поставки в течение 2025-2029 гг. обеспечит чешская компания STV Group. В рамках заказа будут поставлены пять типов снарядов в количестве 65848 ед., а также 283680 модульных метательных зарядов и 2708 учебных боеприпасов.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Чехии одобрило закупку 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR компании Nexter Systems, размещенных на шасси Tatra, 13 сентября 2021 года.

Контракт на поставку гаубиц в версии на шасси Tatra с колесной формулой 8x8 МО Чехии подписало с Nexter Systems 30 сентября 2021 года. Стоимость закупки составляет 7,04 млрд. чешских крон (без НДС) или 8,5 млрд. чешских крон (с НДС, около 350 млн. евро). Доля участия чешской промышленности в поставке составляет около 40% от стоимости контракта.

Первые 52 СГ CAESAR должны быть приняты на вооружение ВС Чехии в период 2024-2026 гг. Предполагается, что четыре установки будут собраны во Франции, а остальные 48 ед. – чешскими компаниями в Чехии.