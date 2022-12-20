Турция заявила о готовности в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны в Эгейском море

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Турция готова в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в случае, если Греция не выведет свои вооруженные силы с ряда островов в Эгейском море. Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.
Противостояние Турции и Греции нарастает, Анкара предупредила Афины о намерении в одностороннем порядке определить границы ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, благо, что такой прецедент уже имеется. Как ранее сообщалось, Египет самостоятельно разграничил ИЭЗ с Ливией западнее демаркационной линии с Грецией, никого не спросив и нарушив договор об определении морских границ между двумя государствами. Поэтому и в Анкаре медлить не будут и если Афины не выполнят турецких требований о выводе вооруженных сил с ряда островов в Эгейском море, сами "нарисуют" новую линию своей исключительной экономической зоны.
Как пишет портал, с соответствующим предупреждением выступил представитель Турции Ибрагим Калын на встрече греческой делегацией в Брюсселе, о которой официально ни Турция, ни Греция не сообщали. Отметим, что проходила она при посредничестве Германии, но ничем не завершилась, стороны остались при своем мнении.
- пишет портал.
Камнем преткновения стали острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), имеющие статус демилитаризованных, но на которые Греция перебросила свою бронетехнику, тем самым нарушив ряд международных договоров. Между Турцией и Грецией множество разногласий по статусу островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море, страны неоднократно находились на грани начала военного конфликта.