Войти
Военное обозрение

Турция заявила о готовности в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны в Эгейском море

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция готова в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в случае, если Греция не выведет свои вооруженные силы с ряда островов в Эгейском море. Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

Противостояние Турции и Греции нарастает, Анкара предупредила Афины о намерении в одностороннем порядке определить границы ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, благо, что такой прецедент уже имеется. Как ранее сообщалось, Египет самостоятельно разграничил ИЭЗ с Ливией западнее демаркационной линии с Грецией, никого не спросив и нарушив договор об определении морских границ между двумя государствами. Поэтому и в Анкаре медлить не будут и если Афины не выполнят турецких требований о выводе вооруженных сил с ряда островов в Эгейском море, сами "нарисуют" новую линию своей исключительной экономической зоны.

Как пишет портал, с соответствующим предупреждением выступил представитель Турции Ибрагим Калын на встрече греческой делегацией в Брюсселе, о которой официально ни Турция, ни Греция не сообщали. Отметим, что проходила она при посредничестве Германии, но ничем не завершилась, стороны остались при своем мнении.

(...) впервые Турция косвенно, но четко предупредила Грецию, что она приступит к одностороннему определению границ ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, если не будет принято ее требование "по восстановлению законности, касающейся Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, и не будут отозваны греческие вооруженные силы с островов восточной части Эгейского моря и островов Додеканес

- пишет портал.

Камнем преткновения стали острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), имеющие статус демилитаризованных, но на которые Греция перебросила свою бронетехнику, тем самым нарушив ряд международных договоров. Между Турцией и Грецией множество разногласий по статусу островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море, страны неоднократно находились на грани начала военного конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Египет
Ливия
Турция
Похожие новости
30.07.2020
Al Ahram (Египет): почему Европа боится Турцию?
23.07.2020
Ожидаемое невозможное
23.01.2020
Эрдоган идет по трубам
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
02.12.2014
«Мистраль» как столетний «Решадие»
10.09.2010
Россия к 2014-2015 гг. укрепит свои позиции на рынке неатомных подводных лодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере