Турция заявила о готовности в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны в Эгейском море

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Турция готова в одностороннем порядке установить границы своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в случае, если Греция не выведет свои вооруженные силы с ряда островов в Эгейском море. Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

Противостояние Турции и Греции нарастает, Анкара предупредила Афины о намерении в одностороннем порядке определить границы ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, благо, что такой прецедент уже имеется. Как ранее сообщалось, Египет самостоятельно разграничил ИЭЗ с Ливией западнее демаркационной линии с Грецией, никого не спросив и нарушив договор об определении морских границ между двумя государствами. Поэтому и в Анкаре медлить не будут и если Афины не выполнят турецких требований о выводе вооруженных сил с ряда островов в Эгейском море, сами "нарисуют" новую линию своей исключительной экономической зоны.

Как пишет портал, с соответствующим предупреждением выступил представитель Турции Ибрагим Калын на встрече греческой делегацией в Брюсселе, о которой официально ни Турция, ни Греция не сообщали. Отметим, что проходила она при посредничестве Германии, но ничем не завершилась, стороны остались при своем мнении.

(...) впервые Турция косвенно, но четко предупредила Грецию, что она приступит к одностороннему определению границ ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, если не будет принято ее требование "по восстановлению законности, касающейся Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, и не будут отозваны греческие вооруженные силы с островов восточной части Эгейского моря и островов Додеканес

- пишет портал.

Камнем преткновения стали острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), имеющие статус демилитаризованных, но на которые Греция перебросила свою бронетехнику, тем самым нарушив ряд международных договоров. Между Турцией и Грецией множество разногласий по статусу островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море, страны неоднократно находились на грани начала военного конфликта.