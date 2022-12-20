Российские разведчики для обнаружения противника и наведения артиллерии применяют оптико-электронный комплекс «Ирония»

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Российские военные в зоне СВО активно используют оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония" для обнаружения противника, наведения на цель и съемки нанесенных ударов. Об этом рассказали бойцы спецназа Западного военного округа, воюющие на Купянском направлении.

Оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония" способен обнаруживать человека на расстоянии 3 км, а технику - 7 км, поэтому часто используется для проведения засад, о чем неоднократно сообщалось. Комплекс выпускается в двух вариантах - мобильный на базе бронеавтомобиля "Тигр" и переносной. С помощью "Иронии" бойцы наблюдают за противником и собирают информацию о местности, выявляют различные объекты, включая технику противника. Прибор оснащен тепловизором и лазерным дальномером, также имеет возможность производить видеосъемку. Использование комплекса позволяет передавать информацию о противнике в режиме реального времени и наводить на него артиллерию и авиацию.

В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения (...) Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию

- приводит РИА Новости слова разведчика.

Накануне бойцы подразделений ВДВ с Купянского направления сообщили о продвижении штурмовых групп российских войск на отдельных участках. Как сообщалось, противник был выбит с четырех опорных пунктов, продвижение составило до 2,5 километров. С переднего края передают, что российская артиллерия в последнее время очень активно работает по выявленным целям, не давая противнику возможности контратаковать. В Генштабе ВСУ подтверждают переход российских войск от глухой обороны к наступлению, пока тактического плана.