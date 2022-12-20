В Минобороны назвали стопроцентной результативность ЗРПК "Панцирь" в ходе военной операции

Системы обнаружения "Панцирей" позволяют операторам вычислять как крылатые и баллистические ракеты, так и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" в ходе спецоперации на Украине работают со стопроцентной результативностью, каждую смену обнаруживая и уничтожая в небе по нескольку целей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Панцирь", кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть - прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами, или нет. Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если они входят в зону поражения "Панцирей", их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная", - говорится в комментарии к видео работы ЗРПК, распространенному в понедельник.

В ведомстве уточнили, что системы обнаружения "Панцирей" позволяют операторам вычислять в небе как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто использует для разведки местности, а также в качестве дронов-камикадзе.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.