Войти
ТАСС

В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение

207
0
0
Источник изображения: topwar.ru

В частности, РСЗО дислоцируют подальше от передовой, отметили в Народной милиции республики

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Натовские реактивные системы залпового огня (РСЗО), более дальнобойные, чем советский "Град", дислоцируются украинскими силовиками далеко от передовой и совершают достаточно большой марш перед выходом на огневую позицию, что осложняет их уничтожение. Об этом рассказали ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

"У них в Авдеевке катается одна советская гаубица Д-30 калибра 122 мм и еще какая-то ерунда. А, например, та штука, которой обстреляли Донецк 15 декабря, RM-70, чехословацкий модернизированный "Град", она уже приехала с направления [населенного пункта] Очеретино, а оно еще севернее и еще западнее Авдеевки. И работала она между [населенными пунктами] Ласточкино и Очеретино", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, происходит это потому, что натовское вооружение ВС Украины стараются беречь.

"Авдеевка же практически находится на линии фронта, она может быть обстреляна из миномета. Так что там стоит только то, что им не жалко. А RM-70 уже жалко, вот она и хранится подальше и стреляет с предельного расстояния. Чтобы нам было как можно сложнее ее уничтожить", - пояснил представитель Народной милиции.

Утром в четверг Донецк подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу. По Ворошиловскому и Киевскому районам города было выпущено 40 снарядов из РСЗО. После советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что удар по Донецку был нанесен из чешской РСЗО, которая является модернизированной версией советского "Града". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
Д-30 2А18
Похожие новости
03.08.2022
Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны
02.08.2022
Огонь гасят огнем
25.04.2022
Вооружения, поставленные Украине Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
18.05.2021
БТР-80 с ПТУР поступил на вооружение Народной милиции ДНР
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере