В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение

В частности, РСЗО дислоцируют подальше от передовой, отметили в Народной милиции республики

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Натовские реактивные системы залпового огня (РСЗО), более дальнобойные, чем советский "Град", дислоцируются украинскими силовиками далеко от передовой и совершают достаточно большой марш перед выходом на огневую позицию, что осложняет их уничтожение. Об этом рассказали ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

"У них в Авдеевке катается одна советская гаубица Д-30 калибра 122 мм и еще какая-то ерунда. А, например, та штука, которой обстреляли Донецк 15 декабря, RM-70, чехословацкий модернизированный "Град", она уже приехала с направления [населенного пункта] Очеретино, а оно еще севернее и еще западнее Авдеевки. И работала она между [населенными пунктами] Ласточкино и Очеретино", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, происходит это потому, что натовское вооружение ВС Украины стараются беречь.

"Авдеевка же практически находится на линии фронта, она может быть обстреляна из миномета. Так что там стоит только то, что им не жалко. А RM-70 уже жалко, вот она и хранится подальше и стреляет с предельного расстояния. Чтобы нам было как можно сложнее ее уничтожить", - пояснил представитель Народной милиции.

Утром в четверг Донецк подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу. По Ворошиловскому и Киевскому районам города было выпущено 40 снарядов из РСЗО. После советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что удар по Донецку был нанесен из чешской РСЗО, которая является модернизированной версией советского "Града".