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Известия.ru

Источник рассказал об использовании комплекса «Ирония» на купянском направлении

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Комплекс «Ирония»
Комплекс «Ирония».
Источник изображения: Министерство обороны РФ

«РИА Новости»: российские военные рассказали об использовании комплекса «Ирония» в СВО

На купянском направлении российские войска применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов по украинским боевикам. Об этом рассказал боец специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в понедельник, 19 декабря.

В данном варианте военные используют переносной прибор наблюдения. Военный объяснил, что комплекс оснащен тепловизором и лазерным дальномером, что позволяет вести наблюдение, собирать информацию о местности и выявлять различные объекты. Кроме того, у прибора действует видеосъемка.

«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи него мы можем наводить и корректировать артиллерию и нашу любимую авиацию», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам бойца, на направлении отмечается напряженная обстановка. Так, когда заметили передвижение техники националистов, были переданы данные артиллерии, которая открыла огонь по цели.

Ранее, 15 декабря, российские войска сорвали попытку атаки украинских боевиков на купянском направлении, уничтожив до 35 человек. Он уточнил, что попытка атаки ВСУ была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

14 декабря стало известно, что артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении. Также у противника были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

13 декабря в оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска поразили позиции украинских боевиков и иностранных наемников на купянском направлении. В результате были уничтожены более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.


С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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