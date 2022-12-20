"Черный орел" по-украински "не взлетел": почему проект Т-84-120 был блефом

Источник изображения: Фото: УВЗ. Танкопром, Отвага2004

Т-84-120

О разработке в России танка нового поколения "Черный орел" стало известно в 1997 году. Тогда в сентябре на выставке в Омске впервые был представлен ходовой макет этой машины. Отмечалось, что, в случае успешной реализации проекта, возможны его закупки Российской армией и поставки за рубеж.

Через два года выкатили уже доработанный вариант с семиопорной ходовой частью и существенно измененной башней, обладавшей внушительной нишей, куда должен был поместиться автомат заряжания, имеющий, как сообщалось, тридцать два снаряда.

Источник изображения: Фото: УВЗ. Танкопром, Отвага2004

Т-72-120

Своеобразным ответом на первый показ "Черного орла" в Омске стала демонстрация в 1999 году украинского танка Т-72-120, который имел ярко выраженную экспортную направленность.

На нем была установлена "натовская" 120-мм пушка и также забашенный автомат заряжания, рассчитанный на 22 унитарных снаряда.

На "семьдесят второй" пересадили новое "сердце" - 1200-сильный двигатель 6ТД-2. Танк часто показывали на выставках, но ни одна страна не решилась модернизировать свой парк Т-72 подобным образом. Наверное, прежде всего, потому, что реального танка-то и не было, и требовалось большое количество средств, чтобы получить реально действующую машину.

То же самое позже случилось и с другой харьковской разработкой - Т-84-120, представленным в 2000 году.

Источник изображения: Фото: УВЗ. Танкопром, Отвага2004

"Ятаган" Т-84-120

За определенную внешнюю схожесть некоторые из военных экспертов называли его "Черным орлом по-украински". Эта машина предназначалась для турецкого тендера и, соответственно, её назвали "Ятаганом".

В качестве основы взяли доработанный дизельный Т-80УД, на который водрузили сварную башню с системой заряжания в кормовой нише, уже упоминаемые 120-мм пушку и двигатель в 1200 л.с.

Однако турки забраковали этот проект, поскольку он оказался настолько сырым, что для них проще было закупить танк, уже стоящий на вооружении стран НАТО.

Танк-неудачник долгое время ржавел в отстойнике в районе Харькова, иногда его вытаскивали для каких-то показов. В 2018 году он даже принимал участие в киевском параде. Правда, сломался во время одной из репетиций, и его утащили на буксире. Говорили, что он мелькал в августе у линии боевого соприкосновения, но, как оказалось позже, его перепутали с другим танком.

Дмитрий Лемешко