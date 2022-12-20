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Нежелание Запада увидеть победу России на Украине толкает НАТО на поле боя

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Boulevard Voltaire: НАТО сползает к участию своих войск в боях с Россией на Украине

Все новые сообщения о военной помощи Запада Украине вызывают тревогу, отмечает автор французского издания "Бульвар Вольтера". Лидеры альянса слишком увлеклись своим лозунгом "Нет победе России!" Он ведет их к опасной эскалации.

14 декабря 2021 года Times опубликовала высказывания бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Магована, который признал, что британские морпехи проводили специальные операции на Украине в "чрезвычайно напряженной обстановке" при высоком уровне риска политического и военного характера.

Тайная война добавилась к более открытой войне, которую ведут тысячи иностранных солдат, присоединившихся к Украине, чтобы сражаться против российской армии. Весной и в сентябре New York Times также сообщала о роли американских спецслужб в планировании украинского контрнаступления и ликвидации российских генералов. Подобная информация только укрепила в России ощущение, что эта война ведется уже не против киевского режима, а против НАТО.

Недавние заявления Генерального секретаря Североатлантического альянса вряд ли поставят под сомнение такое мнение. В интервью норвежскому телеканалу NRK Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине потенциально может перерасти "в большую войну между НАТО и Россией". 11 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе он уже обращал внимание на то, что, с его точки зрения, победа России будет поражением не только для украинцев, но и для членов альянса.

При каких условиях этот конфликт может превратиться в большую войну с непосредственным участием НАТО? Неизвестно. Однако угроза уже прозвучала, и было бы ошибкой игнорировать этот риск эскалации.

В октябре этого года на страницах L'Express Дэвид Петреус, бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и бывший директор ЦРУ, упомянул еще один вариант, который, возможно, обсуждается в Вашингтоне: прямое участие "многонациональных сил во главе с США" на Украине. При каких условиях? Также неизвестно. Эта "коалиция добровольцев" из-за океана не будет обращать внимание на призывы к осторожности от некоторых членов НАТО и сможет опереться на наиболее воинственные элементы альянса.

Объявление в июне прошлого года о создании постоянного штаба американских сил в Польше и развертывании американской 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии, недалеко от границы с Украиной, уже вызвало множество спекуляций в Соединенных Штатах. Европейские СМИ не остались в стороне. Газета Le Monde написала, не долго думая, 11 декабря, что Франция разместила танки Leclerc в Румынии с целью подготовки к возможной конфронтации высокой интенсивности с Россией.

Политические фантазии? Пожалуй, нет, если учесть, что в настоящее время ни одна из сторон не готова идти на территориальные уступки и тем более что, с российской точки зрения, захват четырех заявленных украинских областей не решит суть проблемы: сохранение в Киеве враждебного "антироссийского" режима, вооружаемого НАТО. Даже в случае утери четырех областей этот режим может постепенно восстановить свои силы и, вероятно, позже готов возобновить боевые действия. В этих условиях перемирие станет своего рода соглашением "Минск-3". Между тем бывший канцлер Германии Ангела Меркель недавно признала, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы позволить Украине выиграть время и укрепить силы.

В этих условиях, которые, кажется, закрывают дверь для переговоров, что будут делать американцы и их союзники перед лицом успешного контрнаступления России? А вдруг оно поставит под угрозу режим Зеленского? Не велик ли соблазн войти на Украину, чтобы обезопасить ее западную часть? Возможно не для того, чтобы вступить в сражение с русскими напрямую, а скорее для того, чтобы зарекомендовать себя в качестве миротворческих сил и навязать прекращение огня. Очень рискованное предположение.

29 ноября заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа во время выступления с лекцией в Кракове задался вопросом: "Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Слишком высокая, чтобы рассматривать этот сценарий только гипотетически". Что касается членов НАТО, война альянса с Россией вроде бы никому не нужна, но все о ней думают.

Фредерик Лассе (Frederic Lassez)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Ирак
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
Проекты
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