Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить дальность полета баллистической ракеты «Тайфун» до тысячи километров. О соответствующих планах он рассказал на встрече с молодежью города Мардин, выступление транслировалось на телеканале TRT.

Лидер страны напомнил, что дальность полета первой турецкой баллистической ракеты была объявлена в 560 километров. Однако в ходе консультаций со специалистами Эрдогана убедили, что дальность достигнет тысячи километров.

Ранее Эрдоган публично заявил, что может направить ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины, если те «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят свою политику по расширению оружейных арсеналов. «Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — предупредил он.