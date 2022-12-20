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Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить дальность полета баллистической ракеты «Тайфун» до тысячи километров. О соответствующих планах он рассказал на встрече с молодежью города Мардин, выступление транслировалось на телеканале TRT.

Лидер страны напомнил, что дальность полета первой турецкой баллистической ракеты была объявлена в 560 километров. Однако в ходе консультаций со специалистами Эрдогана убедили, что дальность достигнет тысячи километров.

Ранее Эрдоган публично заявил, что может направить ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины, если те «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят свою политику по расширению оружейных арсеналов. «Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — предупредил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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