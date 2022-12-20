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Затонул таиландский корвет Sukhothai

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Как сообщают, вечером 18 декабря 2022 года в Сиамском заливе в результате сильного шторма затонул корвет военно-морских сил Таиланда FS 442 Sukhothai (типа Ratanakosin). Все члены экипажа были спасены.

Тонущий корвет FS 442 Sukhothai ВМС Таиланда, 18.12.2022 (с) theatlasnews.co

Сообщается, что в условиях сильного шторма на корабле началось поступление воды в корпус через забортную арматуру, приведшее к короткому замыканию электроэнергетической системы и обесточиванию корабля. Обесточивание привело к отказу водоотливных насосов и распространению воды по кораблю, с заливанием машинного отделения с остановкой главных двигателей и потерей хода и управления и нарастанием крена. В условиях шторма это привело к новым заливаниям корабля. В конечном счете крен достиг 60 градусов на правый борт и был дан приказ экипажу оставить корабль, все люди были сняты другими кораблями ВМС Таиланда. В 23.30 18 декабря по местному времени корвет Sukhothai затонул.

Корветы FS 441 Ratanakosin и FS 442 Sukhothai были построены для ВМС Таиланда американским судостроительным предприятием Tacoma Boatbuilding Company в Такома (штат Вашингтон) и введены в строй в 1986 и 1987 годах соответственно. Постройка частично финансировалась за счет средств американской военной помощи. Корвет Sukhothai имел полное водоизмещение 940 тонн, длину 76,82 м, ширину 9,55 м и осадку 2,44 м. Главная энергетическая установка двухвальная из двух дизельных двигателей MTU 20V1163 TB83 по 8000 л.с., скорость полного хода 26 уз. Штатный экипаж 87 человек. Корабли были вооружены противокорабельным ракетным комплексом Harpoon, зенитным ракетным комплексом Albatros (Aspide), 76-мм, 40-мм и 20-мм артиллерийскими установками и 324-мм противолодочными торпедными аппаратами.

Оставление личным составом тонущего корвета FS 442 Sukhothai ВМС Таиланда, 18.12.2022 (с) фото из социальных сетей

Тонущий корвет FS 442 Sukhothai ВМС Таиланда, 18.12.2022 (с) theatlasnews.co

Корвет FS 442 Sukhothai в составе ВМС Таиланда (с) ВМС Таиланда

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
Harpoon ПКР
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