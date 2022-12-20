У России новая выигрышная стратегия, и Запад должен помочь Киеву одолеть ее

Foreign Affairs: новое наступление Россия будет вести с учетом ошибок

Россия уже зимой может начать успешное наступление, и генерал Суровикин знает, как сделать это с меньшими потерями, сообщает журнал Foreign Affairs. В этих условиях автор советует Зеленскому не торопиться с авантюрными планами по Крыму, а дождаться помощи от Запада.

Рождество станет мрачной вехой в жизни украинского народа. В этот день исполнится почти десять месяцев с того, как российские войска вошли в страну украинцев, принеся разрушения такого масштаба, каких здесь не было со времен Второй мировой войны. Десятки тысяч украинцев были убиты. Миллионы покинули свои дома. Большая часть государства лишилась электричества, что заставляет Киев беспокоиться о том, что с наступлением зимы многие граждане страны могут замерзнуть.

Но Рождество также станет мрачным днем для России. Москва рассчитывала на короткую победоносную кампанию. Вместо этого Украина преподнесла ей горький урок современного ведения войны и национальной стойкости. Украинцы наносят ущерб военному потенциалу России, действуя на поле боя и нанося удары дальнобойными средствами поражения, полученными благодаря союзнической поддержке. Они подорвали репутацию России как во всем мире, так и в сознании ее собственных солдат, командиров и граждан. Украинцы по возможности избегают боев с большим количеством потерь, но вступают в ближний бой, когда у них есть возможность бить из укрытий. Все это принесло свои плоды. Украина оттеснила Россию от Киева, вернула себе территорию части Харьковской область и освободила от россиян часть Донбасса. Совсем недавно она освободила Херсон, единственный новый областной центр, которой России удалось захватить начиная с февральского решения Путина.

Считать Россию проигравшей рано

Однако считать Россию проигравшей еще слишком рано. Президент России Владимир Путин назначил нового военачальника, генерала Сергея Суровикина, руководить войсками на Украине, и Суровикин выглядит более жестким и эффективным, чем его предшественники. Одним из его первых его действий стала активная серия воздушных бомбардировок, которая уничтожила большую часть энергетической инфраструктуры Украины — тактика, ориентированная на снижение боевого настроя гражданского населения. Это та же тактика, которую Суровикин оттачивал, возглавляя российские войска в Сирии. Суровикин принял на себя ответственность за отступление России из Херсона, но в отличие от отступления из-под Киева или из окрестностей Харькова, это отступление было хорошо организовано и хорошо проведено — Суровикин позаботился об этом.

Приход Суровикина предвещает очередную адаптацию российской стратегии в Украине к новым условиям. Хотя Путин, возможно, понимает, что ему не удастся взять Киев, президент России, кажется, все еще верит, что сможет, завоевав, удержать все четыре области, которые он недавно (и незаконно) объявил российскими — Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую. Суровикин является ключевым исполнителем этих планов. Путин надеется, что по мере затягивания боевых действий и наступления зимы Европа прекратит оказывать Украине серьезную помощь. Возможно, Путин надеется, что Европа попытается восстановить импорт российского газа. Он считает, что такое потенциальное сокращение западной поддержки откроет путь для нового, на этот раз полностью успешного наступления России. Для проведения такого наступления он рассчитывает на то, что Суровикин реорганизует вооруженные силы так, чтобы они действовали более слаженно, последовательно и эффективно.

Суровикину будет трудно добиться успеха, учитывая многочисленные проблемы российских вооруженных сил. Но Суровикин работает над объединением армии под своим командованием. Он почти наверняка разрабатывает планы боевых действий, которые четко сфокусированы, в отличие от прошлых наступлений. Если Киев хочет сохранить преимущество, ему необходимо предугадать стратегию Суровикина, сохраняя при этом поддержку Запада, а это означает продолжение инноваций на поле боя.

Упереться, а не отступать

Для тех, кто следил за ходом войны, многое из того, что ждет Россию в 2023 году, покажется знакомым. Например, Москва продолжит использовать пропаганду об агрессии НАТО, чтобы удержать Китай, Индию и другие нейтральные государства от присоединения к западным санкциям. Она также будет использовать дезинформацию и обман для того, чтобы население России продолжило поддерживать свою армию. Удержание россиян в узде окажется особенно важным, если Москва придется провести дополнительные мобилизации. Даже диктаторы вынуждены уделять внимание внутренней политике.

Аналогичным образом Путин будет поддерживать свою энергетическую войну. Он будет продолжать лишать Европу газа в надежде, что континент заставит Киев согласиться на прекращение огня при снижении температуры противостояния. Российские ВКС будут получать приказы о новых атаках на энергоснабжение украинских вооруженных сил. По расчетам Путина, российские удары по украинским электростанциям не только заморозят население страны, но и будут стоить Украине внешней помощи; ведь иностранные инвесторы вряд ли вернутся в страну при ненадежном энергоснабжении. Даже если удары не отпугнут инвесторов, они все равно окажутся экономически затратными для Киева, поскольку остановят экспорт украинской электроэнергии, начавшийся в июле 2022 года.

Роль Суровикина

Однако другие элементы российской стратегии будут новыми, и Суровикин играет в этих изменениях решающую роль. Генерал стал первым военным лидером, которого Путин явно поддерживает, и — согласно недавнему выступлению директора Национальной разведки США Аврил Хейнс — российский президент теперь лучше информирован о повседневных операциях вооруженных сил. Если Путин будет уверен, что его информируют лучше, чем до октября, он, скорее всего, переключит свое внимание на многие другие проблемы, с которыми сейчас сталкивается Россия. В этом случае Путин предоставит Суровикину большую автономию в использовании широкого спектра российских сил на территории Украины. Суровикин может использовать эту относительную свободу действий, чтобы привести разрозненные российские военные и наемные группы под более собранный единый контроль. Он наверняка использует ее для лучшей интеграции воздушных и наземных операций России и для обеспечения лучшей согласованности между боевыми действиями его страны и информационными операциями.

Консолидация сама по себе не означает большей боеготовности российских войск. Суровикин командует армией, которая продолжает терять людей и лучшую технику.

Пока что есть основания полагать, что войска, мобилизованные Россией взамен погибших и раненых, не получают той необходимой подготовки, которая требуется им для успеха. По крайней мере, в течение зимы Суровикин будет находиться в обороне, делая все возможное, чтобы сохранить свои силы под натиском украинцев.

Российское наступление — потом и с меньшими потерями

Но он будет готовить российские войска к новым операциям. Например, Суровикин будет работать над восстановлением потрепанных частей, перебрасывая десятки тысяч вновь мобилизованных военнослужащих на Украину. Если (а это почти наверняка произойдет) эти войска окажутся некачественными, он может заняться улучшением их подготовки в России. Он попытается воспользоваться продолжающейся в России промышленной мобилизацией для приобретения более совершенного оружия. Он также создаст системы охраны ключевых путей снабжения, построит более устойчивую логистическую сеть, создаст запасы боеприпасов и материалов для будущих наступательных операций.

Суровикин, вероятно, будет более тщательно подходить к планированию и осуществлению атак. Он будет стремиться обеспечить согласованность действий российских войск на поле боя и усовершенствовать тактику своей страны, чтобы избежать повторения зачастую разрозненных и нескоординированных действий своих предшественников. И генерал будет продолжать работать над тем, чтобы затруднить продвижение Украины. Например, Суровикин продолжит кампанию против украинской инфраструктуры — это тактика, которая отвлекает ресурсы как Украины, так и Запада от наступательных операций. (Эти удары также служат пропагандой для российской внутренней аудитории, какой бы мерзкой она ни казалась). Такие удары имеют мало минусов для России; они являются асимметричным преимуществом. Как недавно отметил историк Лоуренс Фридман, у Украины нет возможности аналогичным образом разрушить инфраструктуру внутри России — несмотря на украинские удары по российским авиабазам. "Украинцы побеждают на поле боя", — написал он, — "но они не могут нанести ответный удар по русским на стратегическом уровне".

Суровикин, вероятно, будет стремиться проводить больше миссий по "экономии сил": военные действия, в которых одна сторона пытается обмануть противника таким образом, чтобы заставить его тратить большое количество солдат на непродуктивные задачи.

Например, Россия разместила небольшие контингенты солдат в Белоруссии, чтобы заставить Украину держать более крупные контингенты вокруг Киева, лишая украинских военных возможности наступать в других местах. Суровикин, вероятно, будет проводить больше подобных мероприятий, чтобы дать своим военным больше шансов на успех, пока он планирует свои следующие шаги. Если Россия не будет окончательно разгромлена, Суровикин захочет начать наступательные наземные операции, которые, в случае их завершения, дадут России все или большую часть расписанных Путиным как "российские" провинций.

Генерал, конечно, знает, что Украина может снова попытаться вернуть утраченные территории. Поэтому он уже отдал приказ военным построить больше оборонительных позиций на всей территории, которую контролирует Россия. Суровикин также, вероятно, будет проводить политические мероприятия по "русификации" занятых Россией частей Украины. Этот процесс будет напоминать то, что Россия сделала в Херсоне: перевод местной экономики с украинской гривны на рубль, изменение школьной программы. Сообщают и об отвратительной практике кражи украинских детей и отправки их в Россию для усыновления. Будут ли эти меры более эффективными, чем в Херсоне, пока не ясно.

Ходы и контрходы

На данный момент украинские военные по-прежнему имеют преимущество. В отличие от начала российской "военной операции", это украинские лидеры теперь решают, где и когда будут проходить бои. Они определяют, как будут проводиться кампании на поле боя. У них есть импульс, и они не хотят его упускать. Но это не означает, что Украина будет владеть инициативой бесконечно. Чтобы остаться на вершине, украинцам необходимо понять и затем подорвать планы Путина и Суровикина.

Во-первых, это означает, что Киев должен продолжать противодействовать информационной войне России. Москва пытается убедить европейцев в том, что рост их счетов за отопление вызван поддержкой Украины со стороны их стран, надеясь убедить эти государства в том, что расходы того не стоят. Он также пытается подорвать поддержку Вашингтона, разжигая межпартийные разногласия в Соединенных Штатах. Если Кремлю удастся отговорить страны НАТО от поддержки Киева, это может оказаться разрушительным: для Украины военная и экономическая поддержка со стороны США и Европы была необходима для успеха на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский и его талантливая команда работают над посланиями, направленными на сохранение симпатий международного сообщества. Но им также необходимо, чтобы схватки россиян и украинцев оставалась на первых полосах западных газет и в центре внимания Запада. И лучший способ добиться этого — делать то, что Украина делала последние шесть месяцев: объявлять о своих победах. Чем больше побед, на которые Киев может указать, тем больше финансирования и оружия он, скорее всего, получит от Запада (вместо призывов к переговорам).

Киев может победить даже возрожденную российскую армию

Но для того, чтобы продолжать добиваться успеха, военная стратегия Украины должна развиваться. Она должна будет предвидеть действия Суровикина на поле боя и оказывать им сопротивление. Для этого страна, вероятно, усилит наблюдение за линией фронта, логистическими узлами и командными пунктами России, что поможет выявить слабые места, которыми можно воспользоваться.

Украина также должна расширить свою программу отправки солдат и младших военных командиров в Европу для более интенсивной подготовки, что сделает ее и без того превосходные войска еще лучше, чем мобилизованные российские. Украине также необходимо продолжать поиск путей ослабления российского потенциала, который поможет осуществить вторжение, включая российские логистические, транспортные и командные центры. Недавно Украина атаковала две российские авиабазы на расстоянии более 400 миль от Украины — удары, которые она, вероятно, захочет повторить. Такие глубокие атаки оказывают психологическое воздействие на россиян, влияют на внутриполитическое положение Путина и ставят Россию перед стратегической дилеммой: как соизмерить свои военные усилия в Украине с защитой собственных баз.

Вернуть Крым?

Выполняя эти шаги, украинские лидеры и стратеги могут предотвратить появление более энергичной, интегрированной и изобретательной российской армии. И если Украина сможет продолжать побеждать на поле боя, Киев может попытаться изолировать и, возможно, даже захватить весь Донбасс и Крым. Отвоевание обеих территорий является заявленной целью украинского правительства. Но успешное продвижение на эти территории окажется весьма сложной задачей. Особенно сложным будет захват Крыма, который потребует от Украины проведения новых видов военно-морских операций, чтобы удержать мощный Черноморский флот России от удара по украинским войскам при их заходе на полуостров. Украинцам придется одновременно координировать операции морской пехоты, воздушно-десантные, наземные и другие операции. Эта задача, хотя и не является нерешаемой, сложна. А некоторые западные правительства могут счесть кампанию за Крым выходящей за рамки того, что они обещали поддержать — несмотря на то, что полуостров юридически остается частью Украины, а Зеленский постоянно сигнализирует о своем намерении вернуть его обратно.

Но Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем она достигнет точки, когда она сможет вторгнуться в Крым. Сейчас она стоит перед более насущными кризисами и проблемами. Например, стране необходимо найти способы быстро восстановить и укрепить свою электро- и теплосеть перед лицом продолжающихся ударов ВКС, в том числе за счет получения дополнительной западной помощи. (Обещание Госдепартамента США направить более 53 миллионов долларов на энергетическое оборудование будет этому способствовать.) Киеву также придется тщательно продумать последовательность и приоритетность наземных, воздушных и информационных операций на 2023 год, подобно тому, как он организовывал свои контрнаступления в течение последних нескольких месяцев, чтобы вынудить Россию одновременно вести боевые действия на севере, востоке и юге.

К счастью, есть много причин надеяться, что Киев сможет победить даже возрожденную российскую армию. Кампании международного влияния Украины стали примером для других демократических стран. Украинцы доказали, что превосходят россиян в адаптации и обновлении своей тактики и военных институтов. Есть надежда, что у них гораздо выше моральный дух. Впрочем, в любой войне нет ничего определенного, независимо от предыдущих побед. Но если Украина сможет сохранить поддержку Запада, она уж точно сможет доказать, что новая теория победы Путина так же ошибочна, как и предыдущая.

Мик Райан (Mick Ryan)