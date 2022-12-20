Европа дистанцируется от США

Al-Eqtisadiya: Европа отходит от заданного США курса для обеспечения своей независимости

США и ЕС выступили единым фронтом против России, когда началась спецоперация. Это создало впечатление, что Запад един, пишет Al-Eqtisadiya. Но по факту не все европейские страны разделяют цели Вашингтона, особенно после объявления Байденом закона о снижении инфляции.

Европа извлекла выгоду из необычайного момента трансатлантического единства за последний год. Американо-европейское партнерство плавно отреагировало на спецоперацию России на Украине скоординированными санкциями. Соединенные Штаты проконсультировались с европейскими правительствами, прежде чем начинать какие-либо переговоры с Кремлем о будущем безопасности ЕС. НАТО, альянс, состояние которого президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году охарактеризовал как "смерть мозга", сейчас процветает и готовится принять в свои ряды Финляндию и Швецию. Более того, европейцы стали выделять больше средств на оборону, и даже Германия достигла давно обещанной цели в 2% от ВВП.

Американцы и европейцы в целом согласны со стратегическим вызовом в лице Китая, особенно теперь, когда председатель КНР Си Цзиньпин расширил и укрепил свое влияние. Есть стойкое ощущение, что "Запад вернулся". Соединенные Штаты и Европа направляют вновь обретенное политическое единство на поддержку общих ценностей и видения того мира, в котором они хотят существовать.

Но грозовые тучи снова сгущаются. В краткосрочной перспективе Палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, может попытаться выступить против идеи, что Америка должна покрывать непропорционально большую долю расходов на оборону Украины. Как отмечает мой коллега в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро, Соединенные Штаты пообещали Украине военную помощь в размере 24 миллиардов долларов, в то время как Европа выделила лишь половину этой суммы. Почему американцы должны платить больше, чем соседи Украины?

Если говорить о долгосрочной перспективе, то споры о том, как добиться победы Киева, могут вызвать новую напряженность. В то время как администрация Байдена, Франция и Германия указывают на необходимость проведения мирных переговоров, Польша и страны Прибалтики ясно дали понять, что они хотят, чтобы Россия была унижена и сокрушена. Тем временем бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной.

Когда дело доходит до Китая, напряженность еще больше усиливается. Хотя все трансатлантические союзники движутся в одном направлении, это не означает, что они стремятся к одному и тому же пункту назначения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, например, недавно посетил Пекин и не проявил особого интереса к разделению европейской и китайской экономик, хотя он прекрасно осознает опасность чрезмерной зависимости.

Европейцев напугал протекционистский курс администрации президента США Джо Байдена, отчетливо проявившийся в Законе о чипах и науке, Законе о снижении инфляции и решении Министерства торговли об ограничении сотрудничества в высокотехнологичных секторах. Закон о снижении инфляции, например, закрывает американский рынок электромобилей даже для компаний из таких союзных регионов, как Европа, Япония и Южная Корея. Европейские страны чрезвычайно обеспокоены тем, что они могут стать главной жертвой в экономической войне между Америкой и Китаем. Тем не менее они оказывают дипломатическую поддержку Тайваню.

Но самая большая угроза по-прежнему исходит от американской внутренней политики. Многие аналитики задаются вопросом, не свидетельствует ли слабое выступление республиканцев на промежуточных выборах об окончании контроля Трампа над партией. Более того, несколько кандидатов, которых поддерживал бывший президент США, потерпели неудачу, а губернатор Флориды Рон Десантис, один из главных претендентов на пост президента от Республиканской партии в 2024 году, переизбрался на второй срок с исторически рекордным отрывом голосов.

Десантис пользуется огромной популярностью, но если он бросит вызов Трампу, его может постичь та же участь, что и Джеба Буша и других кандидатов, которых избиратели-республиканцы отвергли на праймериз в 2016 году. Что еще более важно, "трампизм" не умер. Кандидаты-республиканцы продолжат следовать тактике "выжженной земли", и придерживаться позиции Трампа против свободной торговли, иммиграции, иностранной интервенции и Европы. А учитывая мировой экономический кризис, у республиканцев есть все шансы победить на предстоящих выборах, особенно если они извлекут уроки из своих ошибок в 2022 году.

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что европейцам необходимо использовать следующие два года, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. Если Байден снова решит баллотироваться в президенты и добьется в этом успеха, более самодостаточная Европа сможет стать гораздо лучшим партнером для Вашингтона. Но если Трамп или какой-либо другой евроскептик займет Белый дом, европейцы, по крайней мере, будут в лучшем положении, чем сейчас. Поскольку на возведение эффективной защиты от будущей "красной волны" осталось всего два года, им пора начинать строить собственную оборону.

Автор: Марк Леонард (مارك ليونارد)