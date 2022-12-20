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ТАСС

Politico: администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

В Белом доме признают, что в определенный момент предоставление поддержки Киеву со стороны Конгресса замедлится, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, ряд членов которой выступили за ее сокращение в Конгрессе. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, в Белом доме признают, что в определенный момент предоставление помощи Киеву со стороны Конгресса замедлится в связи с тем, что СМИ перестанут уделять внимание конфликту на Украине. Однако вашингтонская администрация рассчитывает, что законодатели выделят из бюджета средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь стране. Так, Белый дом надеется, что Конгресс согласится предоставить еще $37,7 млрд на поддержку Киева. Он ведет консультации с умеренными республиканцами в Палате представителей Конгресса, а также с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), которые поддерживают оказание помощи Украине. Отмечается, что данный вопрос с ними обсуждают и представители Пентагона. Это связано с тем, что 3 января начнет работу Конгресс следующего созыва, контроль над нижней палатой которого отойдет республиканцам. Спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти (от штата Калифорния), который обещал не допустить выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Киеву. По данным источников газеты, Байден в настоящее время не планирует посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.

Как напоминает издание, согласно данным американских СМИ, США намерены поставить Украине системы противоракетной обороны Patriot, комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Кроме того, отмечает Politico, ведутся консультации о расширении программы обучения украинских военнослужащих на базе США в Германии.

Издание указывает и на проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. В Белом доме, по его данным, "были впечатлены единством Европы" в отношении Украины, но понимают, что в течение следующих месяцев европейским союзникам будет все труднее оказывать помощь Киеву из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. В условиях, когда конфликту на Украине "не видно конца, позиция [украинского президента Владимира] Зеленского [в отношении помощи Киеву] начала испытывать терпение европейских лидеров", отмечается в статье. В Белом доме считают, что Байдену придется "убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса". 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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