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Naked Science

Астрономы предложили построить первую внеземную колонию внутри «астероида-конфеты»

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Вот этот кусок камня и металла — наш потенциальный новый дом
Вот этот кусок камня и металла — наш потенциальный новый дом.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Когда мы говорим о колонизации внеземных объектов, то в первую очередь имеем в виду крупные небесные тела — Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы. Однако, возможно, человечеству стоит не спешить и построить первую внеземную колонию внутри находящихся неподалеку от Земли астероидов.

Ледяная пустота космоса ставит перед человечеством ряд задач по обеспечению себя комфортным жилищем. Будущим колонистам придется не только опасаться космической радиации и солнечного ветра, но и находиться в условиях гравитации, близкой к земной, чтобы их тела могли нормально функционировать.

В случае Луны или Марса наиболее удобный вариант — строительство подземных баз, которые защитят землян от вредного излучения. Однако низкую гравитацию этих миров нельзя преодолеть, всего лишь спустившись на несколько метров в глубину, и поэтому исследователи из Рочестерского университета (США) предложили начать с небольших астероидов, которые придется немного раскрутить.

Идея перекликается с проектом создания вращающейся космической станции, однако в случае полностью искусственного объекта это будет весьма непростой вызов всей земной экономике. Чтобы обеспечить нормальную гравитацию, космическая станция должна быть по меньшей мере 30 метров в поперечнике, а чем больше, тем лучше. Следовательно, не проще ли не «изобретать велосипед», а взять готовый материал в виде астероида?

К примеру, богатый металлами астероид 16 Психея — отличный кандидат на звание первой внеземной колонии: добыв ценные редкоземельные металлы из его недр, мы обеспечим новую колонию первичными строительными ресурсами и получим полый внутри объект. Раскрутив Психею, мы получим искусственную гравитацию в половину земной, так что, казалось бы, вопрос решен. Но есть еще одна проблема: твердость.

Скорее всего, Психея и подобные ей астероиды — не монолитные булыжники, а спрессованная куча камней, так что при попытке раскрутить ее она развалится. Однако и эту проблему можно решить, если обернуть астероид прочным материалом, который удержит его от разрушения. Вдобавок, покрыв эту «конфетную обертку» солнечными панелями, можно будет снабдить колонию энергией.

Концепт новой космической станции из «астероида-конфеты»

Источник изображения: 10.3389/fspas.2021.645363

К сожалению, ученые пока не изобрели материал, обладающей необходимой прочностью на растяжение, хотя есть многообещающие кандидаты, например углеродное волокно. Возможно, к тому времени, как человечество достигнет необходимого уровня развития технологий для создания внеземной колонии, мы уже получим нужные материалы и сможем построить первые дома внутри астероидов, обернутых, как конфета.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

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Страны
США
Проекты
Луна
Марс
ЯО
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