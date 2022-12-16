Worldex отзывы: прозрачные инвестиции с брокером

Worldex – регулируемая британская брокерская компания. Она предлагает финансово-посреднические услуги как розничным, так и институциональным инвесторам. Основной приоритет брокера — использование инноваций и высоких технологий в сочетании с понятными прозрачными условиями.

Отзывы о Worldex

Встретить отзывы о Worldex можно на финансовых ресурсах как:

Solarcoin (https://solarcoin.ru/otzyvy/forex_brokers/worldex-otzyvy-broker-kotoromu-tochno-mozhno-doveryat/)

Rucoins (https://rucoins.info/otzyvy/brokery/worldex-otzyvy-naskolko-nadezhny-investicii-s-brokerom/)

Rusvest (https://rusvest.ru/otzyvy/brokers/worldex-otzyvy-platit-broker-ili-net/)

Также в социальных сетях VK, FB и ОК, в блогах на Hashtap и Medium довольно много отзывов о Worldex. В отзывах о Worldex клиенты компании отдают должное порядочности брокера и его политике прозрачного сотрудничества. Чаще всего они отмечают:

Наличие лицензии британского регулятора и приверженность Worldex высоким отраслевым стандартам. Своевременные выплаты. Высокотехнологичное программное обеспечение, адаптированное к компьютерам, ноутбукам, смартфонам и планшетам. Возможность прибыльно инвестировать в ПАММ-счета и легально заниматься копитрейдингом.

Авторы отзывов о Worldex считают, что инвестиционная площадка на редкость безопасна, а действия ее владельцев абсолютно прозрачны.

Информация об учетных записях

Помимо демо-счета, Worldex предлагает три категории учетных записей. Начинающий онлайн-трейдер может открыть счет со стартовым капиталом в 250 долларов США. Для опытных участников финансовых рынков больше подойдут учетные записи Premium (от $2 500) и Ultimate (от $50 000). Все они имеют практически равные условия за исключением величины спреда и комиссии за торгуемый лот. Так для Starter комиссия не предусмотрена, только переменный спред. Для Premium и Ultimate спреды стремятся к нулю, а комиссии составляют $8 и $5 соответственно. Маржин колл для всех одинаков — 100%. Владельцы аккаунта Ultimate имею более обширный доступ к аналитическим и обучающим материалам.

Демо-счет пополняем и бессрочен, что по отзывам о Worldex, одобряют и новички, и опытные трейдеры. Первые на демо-счете учатся торговать, а вторые тестируют новые стратегии.

Неторговые операции

Для инвестора очень важно иметь возможность быстро и безопасно пополнять депозит. Поэтому брокер интегрировал в платформу самые удобные платежные системы — распространенные банковские карты и электронные кошельки. Пополнение происходит практически мгновенно. Криптоэнтузиасты предпочитают переводить деньги в основных криптовалютах и стейблкоинах. И ничего, что им приходится ждать завершения транзакции в течение 30 минут. Для крипторынка это немного.

Вывод средств, как пишут авторы отзывов о Worldex, происходит в четко оговоренные сроки — от 24 до 48 часов. И это громадное преимущество онлайн-брокера. В отрасли не так много конкурирующих компаний, способных поддерживать быструю выплату прибыли.

Торговые инструменты Worldex

Worldex предлагает торговлю:

инструментами Форекс;

криптовалютами;

акциями;

индексами;

металлами;

энергоносителями;

товарами.

Всего доступных финансовых активов 200+. Даже с минимальным депозитом в 250 долларов и кредитным плечом 500: 1 можно найти для себя подходящий инструмент, о чем свидетельствуют авторы отзывов о Worldex. Тем более, что есть и другие условия:

возможность торговать микролотами;

спреды от 0;

лучшие цены от ведущих мировых поставщиков ликвидности;

защита от отрицательного баланса;

отсутствие платы за бездействие;

разрешение применять любые законные стратегии без ограничений.

Вся торговля проводится в рамках единого счета и через единый терминал. Онлайн-терминал рассчитан на инвестирование в рынок Форекс, в фондовый, товарно-сырьевой и криптовалютный. Нет необходимости использовать различное ПО для различных классов финансовых активов. И это очень удобно.

Например, на платформе хороший выбор криптовалютных пар и пар криптовалюта/фиат. Причем процесс криптотрейдинга организован намного лучше, чем у большинства криптобирж: проще покупать/продавать монеты, пополнять баланс, проводить аналитику. Нет атак злоумышленников. Да и сотрудничество с полностью регулируемым брокером ограждает от распространенных рисков скама. Согласно требованиям надзорного органа, Worldex имеет компенсационный фонд для покрытия обязательств в случае банкротства.

Дополнительные инвестиционные возможности

На онлайн-платформе Worldex доступны и некоторые довольно редкие сервисы:

ПАММ-счета, которыми управляют профессиональные члены команды брокера. Участвуя в программе, можно без труда получать практически гарантированную прибыль. Для этого не нужны ни специальные знания, ни навыки.

Индивидуальные инвестиционные счета. Аналитики и эксперты составляют инвестпортфель с учетом пожеланий клиента в части соотношения риск/прибыль и сопровождают его на всех этапах сотрудничества.

Социальный трейдинг (копитрейдинг). Брокер позволяет пользователям платформы копировать сделки других трейдеров с уплатой им части заработанной прибыли. По отзывам о Worldex, услуга пользуется большим спросом.

Все, что предлагает брокер, направлено на увеличение инвестиционной привлекательности площадки. И действительно, благодаря уникальным сервисам, многие инвесторы стали ощутимо больше зарабатывать.

Бесплатное обучение Worldex

Чтобы стать успешным инвестором, необходимо разобраться, как функционируют финансовые рынки, какова их структура и какие методы существуют для достижения поставленных целей.

Безусловно, лучшее решение — это обучение в образовательном центре Worldex. Клиенты компании получают необходимые знания абсолютно бесплатно. К их услугам:

вебинары;

видеоуроки;

обширная библиотека;

ежедневная аналитика;

индивидуальные консультации и групповые занятия.

Авторы отзывов о Worldex утверждают, что платформа предоставляет очень качественный контент, а преподаватели образовательного центра — профессионалы самой высокой категории.

Заключение

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или уже опытным инвестором, Worldex может стать для вас надежным партнером. Он реально предпринимает все усилия, чтобы предложить отличные условия и прозрачное сотрудничество. У вас будет доступ к широкому спектру финансовых активов, демо-счету, чтобы освоиться, и невероятному количеству возможностей, которые сделают вас практически профессионалом.