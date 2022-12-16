Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские военные находятся "на грани" из-за ударов РФ

Валерий Залужный добавил, что более масштабные атаки могут вывести из строя всю энергосистему Украины

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Российские удары оказывают деморализующее воздействие на Вооруженные сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в опубликованном в четверг интервью британскому журналу The Economist.

"Мне кажется, мы на грани, - сказал он, добавив, что более масштабные атаки могут вывести из строя всю энергосистему Украины. - В каком настроении будут бойцы? Без воды, света и отопления можем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения боев?".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию подчеркнул, что Киев не готов идти на территориальные уступки Москве. "Люди не хотят компромиссов по территориальным вопросам", - утверждал он.