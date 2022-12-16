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ТАСС

В военном технополисе "Эра" разработали медицинский симулятор голеностопного сустава

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Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Ключевыми особенностями изделия являются возможность его многократного использования, анатомическое сходство, а также простота изготовления, отметили в технополисе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Медицинский симулятор голеностопного сустава для подготовки профильных специалистов-травматологов и рентгенологов разработали в военном инновационном технополисе "Эра". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе организации.

"В военном инновационном технополисе "Эра" на базе отдела медико-биологических исследований операторами научной роты совместно с кураторами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова разработан медицинский симулятор голеностопного сустава для подготовки профильных специалистов", - говорится в сообщении.

Медицинский симулятор голеностопного сустава - изделие, имитирующее с высокой точностью анатомическое расположение костей и подвижность суставов стопы и голеностопа. Он представляет собой анатомически верную копию костной системы, мягких тканей стопы и нижней части берцовой кости человека. "Ключевыми особенностями изделия являются возможность его многократного использования, анатомическое сходство, а также простота изготовления", - подчеркнули в технополисе "Эра".

Костная система напечатана на 3D-принтере методом послойного наплавления. Мягкие ткани имитируются составом на основе силиконового каучука. Предварительно была спроектирована и напечатана разъемная форма для отливки симулятора.

В военном технополисе сообщили, что симулятор голеностопного сустава может применяться в медицинских организациях для подготовки специалистов-травматологов и рентгенологов. Конструкция изделия позволяет ему достоверно имитировать подвижность суставов дистального отдела нижней конечности, а используемый материал воспроизводит механические свойства мягких тканей. 

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