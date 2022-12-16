Сербы на стороне России. И этого не изменить

СРБИН.инфо: сербы твердо уверены, что вводить санкции против России не надо

Согласно многочисленным опросам сербы единодушны в том, что вводить санкции против России не надо, пишет СРБИН.инфо. Москву они считают другом и знают не понаслышке, что такое санкции, манипулирование через СМИ и расчеловечивание целого народа и его культуры.

Слободан Антонич (Слободан Антонић)

Когда Джордже Вукадинович и объединение НСПМ еще в мае 2022 года представили данные о том, что более 80% граждан Сербии выступают против антироссийских санкций, против вступления в Североатлантический альянс и против сдачи Косово ради вступления в Европейский Союз, многие возмутились и заголосили: "Это преувеличенные цифры!" и "Быть такого не может!"

Однако еще три опроса, один из которых проводился непосредственно перед, а два сразу после исследования Джордже Вукадиновича, дали такой же или похожий результат. Следует отметить, что все три исследования проводились агентствами, которые вряд ли можно заподозрить в "пророссийской" позиции, да и в "просербской" тоже.

Я напомню, что, согласно исследованию НСПМ, против антироссийских санкций выступают 82% граждан Сербии, а за введение — всего семь процентов. 11% затруднились ответить. Если отбросить всех, у кого нет мнения на этот счет, то статистически получается, что более 90% опрошенных против антироссийских санкций. А это фактически единодушие!

Непосредственно перед опросом Джордже Вукадиновича проводился опрос так называемого Института европейских дел. Я говорю "так называемого", поскольку это никакой не институт, а неправительственная организация, которую возглавляет Лео Бешири. Они получили результаты аналогичные данным Джордже Вукадиновича: 76% граждан Сербии против антироссийских санкций, и 76% опрошенных заявили, что Россия — наш друг.

Через неделю после опроса НСПМ были опубликованы результаты еще одного социологического исследования. Его провел центр "Демостат". Выяснилось, что 71% респондентов не поддерживают антироссийские санкции, а 21% граждан Сербии считают, что Сербия не должна присоединяться к антироссийскому лагерю ЕС и НАТО. Пусть даже это приведет к санкциям против нас и дефициту, то есть всему, что мы пережили в 90-е годы.

Это очень важная информация, ведь у нас ориентированные на Запад политики и пропагандисты постоянно пытаются запугать граждан Сербии "возвращением в 90-е годы", которые начнутся, если мы не подчинимся воле Брюсселя и Вашингтона. То есть, несмотря на эти запугивания, мы видим огромный процент тех, кто твердо придерживается своего мнения и уверены, что санкции против России вводить не нужно, даже если 90-е вернутся.

Третий опрос, опубликованный через два дня после результатов "Демостата" и проведенный ЦРТА ("Центр исследований, прозрачности и отчетности"), показал, что 72% опрошенных винят в вооруженном конфликте на Украине Запад и сам Киев; 72% считают, что Россия вмешалась из-за расширения НАТО на восток, а 83% респондентов выступают против любых антироссийских санкций. Это даже больший процент, чем у Джордже Вукадиновича.

Таким образом, первое исследование НСПМ, воспринятое в штыки, оказалось правильным и точным! С учетом этого стоит рассматривать и опрос НСПМ, результаты которого огласили первого ноября. С момента первого их опроса прошло полгода. За это время даже некоторые проправительственные СМИ стали освещать события на Украине амбивалентно, зачастую транслируя украинскую пропаганду и дезинформацию, исходящую от НАТО.

Тем не менее и это последнее исследование НСПМ показало, что 81% граждан Сербии против антироссийских санкций, 83% — против членства Сербии в Североатлантическом альянсе ("за" всего четыре процента!), а 80% опрошенных не поддерживают план вступления Сербии в Европейский Союз, если за это придется расплачиваться признанием независимости Косово.

Мы явно имеем дело с четкой и уверенной позицией наших граждан, впечатляющих своим единством. Политикам неизбежно придется учитывать их мнение при принятии решений. Ведь если вы, будучи чиновником или политиком, принимаете решение, вы должны сверяться с мнением граждан Сербии и не только в расчете на следующие выборы, но и потому, что это нормально в условиях демократии.

Да, есть еще одно недавнее исследование, согласно которому "введение санкций против России поддержали бы 64% граждан Сербии, а 16% опрошенных выступают за согласование позиции с ЕС в этом вопросе", то есть они тоже за введение санкций. Это намного больший процент, чем в опросе НСПМ (в нем таких всего восемь процентов).

Сразу скажу, что я не видел оригинала исследования, но, учитывая репутацию этого агентства, у меня возникают вопросы и сомнения. Я не исключаю, что такие результаты были получены благодаря тому, что респондентам предлагали всего два ответа на вопрос о введении санкций: "нет" и "да, чтобы мы согласовались с позицией Европейского Союза". Так некорректным образом увеличили число тех, кто выступает за введение санкций. Но даже если так, то, получается, две трети граждан Сербии все равно против антироссийских санкций.

Конечно, наши местные компрадорские СМИ пытаются нивелировать столь четкую и уверенную позицию граждан Сербии, заболтать, лишить значимости.

Первый способ — заявить, что это все неправда. Но, как мы уже видели, другие агентства получают такие же или похожие результаты, и поэтому данная тактика не очень успешна.

Второй способ — сказать, что все это результат доминирования российской пропаганды в Сербии. Но в доминирование российской пропаганды у нас поверить могут только те, что последние двадцать лет не жили в Сербии, а упали с Луны. Ведь только одно американское агентство (USAID), по собственным же данным, с 2001 года по 2019 вложило в СМИ в Сербии и местный канал НВО 140 миллионов долларов!

Мне неизвестно, вложили ли русские за тот же период хоть доллар в наши СМИ. Но утверждать, что подобная позиция сербской общественности — это результат "вредной российской пропаганды", — как минимум наглость и откровенная ложь.

Третий вариант — заявить: "Разве мы должны слушать людей, которые, как правило, необразованны и плохо информированы? Если вы спросите школьников, нужно ли убрать математику как предмет, то 80% скажут "да". Неужели стоит прислушиваться к ним в таких вещах?"

Природа этого аргумента кристально прозрачна. К нашим гражданам относятся как к каким-то детям, которым нужен опекун, и этот опекун, разумеется, — наше компрадорская, ориентированная на Запад каста. Но мы не первоклашки и имеем представление о мире вокруг нас. А что касается санкций и политики Вашингтона и Брюсселя, то мы накопили собственный исторический опыт.

Сербия пережила все, что сейчас переживает Россия: санкции, манипулирование через СМИ, пропагандистский шибболет, расчеловечивание целого народа и его культуры…Наш народ все это очень хорошо помнит. Мы, кто старше, видели это своими глазами, а те, кто младше, слышали от родителей, как все было. Так что сербам не нужна никакая российская пропаганда, чтобы разобраться в данной ситуации, на чьей стороне правда, а на чьей ложь. И уж тем более сербам не нужен опекун, который принимал бы за них решения.

Итак, мнение народа нужно уважать, особенно если мы хотим быть демократическим обществом. Очень часто наши колониальные пропагандисты называют путинскую Российскую Федерацию авторитарным, тоталитарным государством, которое не учитывает демократическую волю народа. Но поглядите, как сейчас, когда народ единодушен в своем мнении, то есть когда он ясно говорит, что не хочет антироссийских санкций, те же компрадорские пропагандисты в случае Сербии хладнокровно и, я бы сказал, нагло достают "из шляпы" аргументы, которые антидемократичны, авторитарны и совершенно неприемлемы.

Поэтому внимание к воле граждан Сербии, воле сербского народа должно лежать в основе политики, которая будет истинно демократичной, а значит, народной и справедливой. Кто этого не хочет, пусть в каком-нибудь другом месте, в другой стране, если может, и если ему это позволят, устраивает свои частные тюрьмы и свои частные концентрационные лагеря. Сербов и Сербию оставьте в покое.