ФРГ передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T и артиллерийские снаряды

Киев также получил еще 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Германия предоставила Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T и 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, следует из обновленного списка, который был опубликован в четверг на сайте Минобороны ФРГ.

Кроме того, Киев получил еще 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, два эвакуационных бронированных тягача и четыре автомобиля для перевозки раненых. Также ему поставили 18 грузовиков.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины.

В последнее время все больше политиков в ФРГ говорят о недостаточном оснащении германской армии. В частности, по словам уполномоченной Бундестага по вопросам обороны Евы Хёгль, сейчас оно хуже, чем до начала российской операции на Украине. Она заявляла, что Берлину необходимо закупить боеприпасы на €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.