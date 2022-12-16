Войти
ТАСС

ФРГ передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T и артиллерийские снаряды

171
0
0
Комплекс ПВО IRIS-T на выставке в Берлине
Комплекс ПВО IRIS-T на выставке в Берлине.
Источник изображения: © CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina

Киев также получил еще 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Германия предоставила Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T и 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, следует из обновленного списка, который был опубликован в четверг на сайте Минобороны ФРГ.

Кроме того, Киев получил еще 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, два эвакуационных бронированных тягача и четыре автомобиля для перевозки раненых. Также ему поставили 18 грузовиков.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины.

В последнее время все больше политиков в ФРГ говорят о недостаточном оснащении германской армии. В частности, по словам уполномоченной Бундестага по вопросам обороны Евы Хёгль, сейчас оно хуже, чем до начала российской операции на Украине. Она заявляла, что Берлину необходимо закупить боеприпасы на €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.12.2022
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
21.06.2021
Evrensel (Турция): решения, принятые на саммитах, ознаменуют 2020-е годы
04.12.2019
Обозреватель (Украина): останемся один на один с Россией?
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
06.07.2015
Германия, Франция и Италия не желают размещать у себя ядерное оружие США, нацеленное на Россию ("La Jornada", Мексика)
25.08.2009
Генеральный директор ГК "Ростехнологии" Сергей Чемезов: "МАКС-2009 удался!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности