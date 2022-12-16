В Польше уже выбрали дату начала "освободительного марша" на Киев

NDP: Качиньский разработал план по отвоевыванию у Украины "исторических земель" Польши

Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марш" на Киев, пишет NDP. Варшава давно готовится к тому моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы. Однако, если "план Качиньского" провалится, поляки утонут в крови, считает автор статьи.

Ханна Крамер

Бушующая уже неделю буря вокруг "приглашений" на военные сборы не утихает. О повестках на учения стало известно после того, как один из призванных мужчин обнародовал свою историю. Житель Серадза утверждает, что получил повестку из Военного призывного центра. История вызвала огромное возмущение как у противников, так и у сторонников военной службы.

Недовольство граждан Польши оправдано. Дело в том, что такие повестки направляются всем мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Их получают даже те, кто никогда не служил и чьи отношения с армией ограничивались лишь прохождением обязательной комиссии, что обычно происходит в возрасте 19 лет. Более того, военные учения проводятся и для детей. Министерство обороны обещает, что за месяц 15-летние подростки научатся обращению с оружием и боевым действиям в тесном соприкосновении с противником.

Возникает много вопросов, в том числе, почему люди, которые не прошли военную службу, получают повестки в армию... Несмотря на ежедневные попытки властей убедить поляков в том, что это "рутинные действия", ситуация выглядит вовсе не так, как им говорят политики. На прошлой неделе министр обороны Мариуш Блащак признал, что "мы хотим мира, поэтому мы готовимся к войне".

В этом нет ничего нового, потому что диктатор Качиньский уже давно ведет подготовку к часу "В", то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы. Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям!

Правящая партия уже приготовила для поляков различные программы и специальные "тренировочные лагеря", в которых под руководством Министерства обороны каждый "доброволец" будет приобретать знания и базовые солдатские навыки: овладение основами боевого поведения и индивидуальных действий в зависимости от способа воздействия противника, освоение базовых знаний и навыков, позволяющими выполнять диверсионные задачи и т.д.

Пентагон подтвердил эту информацию. Но при этом подчеркнул, что данные "лагеря", организованные для обучения поляков в более чем 17 воинских частях, не осуществляют вербовку добровольцев. Это означает, что поляков вынуждают записываться в "добровольцы" и проходить военную подготовку. Другими словами, становиться наемником. За два месяца более 3,5 тысячи польских граждан в возрасте от 18 до 65 лет прошли так называемые курсы самообороны.

Об ускоренной подготовке Польши к масштабной войне свидетельствуют как минимум два других факта. Во-первых, только что, 6 декабря был опубликован проект постановления польского правительства об увеличении численности действующей армии в 2023 году на 17 тысяч 128 человек и проведении военных учений, в которых будет задействовано 250 тысяч военнослужащих. В настоящее время польская армия насчитывает 160 тысяч солдат и офицеров.

Кроме того, есть еще один интересный факт. Основная цель всех учений, как сообщает оборонное ведомство США - не защита, а наступление! На этом фоне планы польского правительства удвоить количество военнослужащих польской армии до 300 тысяч выглядят весьма тревожно.

О подготовке Польши к масштабной войне свидетельствуют и ускоренные поставки оружия. В комментарии для портала Fakt.pl отставной польский генерал Мечислав Бенек (Mieczysław Bieniek) заявил по этому поводу, что "мы готовы ко всем сценариям".

Кроме того, на территории страны инструкторы НАТО и Войска Польского проводят обучение иностранных наемников, а также украинцев, которые будут завербованы Польшей и станут воевать на стороне Варшавы. В конце января-начале февраля следующего года первые украинские военные завершат обучение в Польше. Их точное количество неизвестно, но Польша планирует обучить в общей сложности 10 тысяч украинцев.

Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марша" на Киев: 4 мая. Это выглядит реальным, поскольку с 23 по 27 марта все будут призваны на учения, которые продлятся 33 дня. Этого срока достаточно, чтобы обучить будущих военных таким основным солдатским навыкам, как обращение с оружием.

Если верить заявлениям представителей Министерства обороны, так называемые учения будут длиться в общей сложности от трех до шести недель. Это значит, что по "плану Качиньского" за 6 недель новое Войско Польское успеет овладеть базовыми навыками ведения войны, занять ключевые позиции на Восточном фронте и даже добиться полного их захвата!

Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины уже в мае украинские подразделения полностью потеряют боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно – против России и Польши – они не смогут.

Реализации плана будет способствовать также климатический фактор - в мае на Украине уже тепло. Это означает, что не будет необходимости в организации дополнительных поставок обмундирования и необходимого в зимний период оборудования. Кроме того, Польша успеет разместить всю необходимую технику и наемников на ключевых украинских позициях. В настоящее время в рядах ВСУ насчитывается более 5 тысяч поляков, которые в определенный момент поддержат польскую армию. Возможно, поэтому 6 недель будет достаточно, чтобы занять остатки Украины!

Согласно этому плану, в день "Кровавого воскресенья на Волыни" – 11 июля –на Западной Украине запланирован референдум. Эта дата символична, так как 11-12 июля 1943 года ОУН-УПА* начала крупнейшую акцию геноцида.

Стремление польского режима вернуть так называемые "исторические земли" конечно же, можно понять. Но зачем подвергать поляков опасности, создавая еще одну горячую точку в Европе? Украинские нацисты – это животные, познавшие вкус крови, они будут убивать всех, поэтому, если "план Качиньского" провалится, поляки утонут в крови. Так стоит ли этот риск жизни миллионов поляков? Определенно нет!

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.