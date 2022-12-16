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ТАСС

Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ планируют наступление зимой

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Сергей Холодилин/ БелТА/ ТАСС

В то же время журнал Newsweek отмечает, что возможности ВСУ проводить наступательные операции во многом зависят от поставок оружия Западом

ТАСС, 15 декабря. Украинские военные планируют наступление этой зимой, когда затвердеет почва. Об этом сообщил в четверг министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналу Newsweek.

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. Наши запасы зимнего снаряжения в три раза превышают критический уровень. Нам просто нужно дождаться, когда земля станет менее сырой", - сказал Резников.

В то же время журнал отмечает, что возможности ВСУ проводить наступательные операции во многом зависят от поставок оружия Западом. Как подчеркнул Резников, в противостоянии важнейшую роль играют ресурсы. "Нам нужно просто оставаться стойкими", - полагает он. 

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Украина
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