Зеленский попросил у ЕС больше современного и дальнобойного оружия

Украинский лидер выразил мнение, что будущие полгода "станут во многом решающими" в противостоянии Украины и России

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров ЕС поставить Украине современное и дальнобойное оружие в больших объемах, чем передавалось ранее.

"Мы нуждаемся в более современных вооружениях, в большем объеме поставок, это касается и ПВО [противовоздушной обороны], и ПРО [противоракетной обороны], я прошу каждую из 27 стран Европейского союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объемов поставок ПВО и ПРО", - заявил президент Украины, выступая в четверг в режиме видеоконференции перед участниками саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе. "Это же касается и современных танков, - добавил Зеленский в выступлении, видеозапись которого была размещена в его телеграм-канале. - Это касается и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем".

Он выразил мнение, что будущие полгода "станут во многом решающими" в противостоянии Украины и России. Зеленский добавил, чтобы военная поддержка Украины со стороны Запада должна быть не меньшей, чем в прошедшие полгода.

Зеленский также заявил, что он намерен организовать всемирный саммит для обсуждения выставленных Киевом условий прекращения конфликта на Украине, а также призвал лидеров ЕС принять участие в нем. "В ближайшее время мы организуем саммит - Global Peace Formula Summit ("Всемирный саммит мирной формулы")", - сказал президент Украины. Он не уточнил, когда планируется провести эту встречу.