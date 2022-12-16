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Новейший корвет «Меркурий» вышел на испытания в Балтийское море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ: корвет «Меркурий» вышел на государственные испытания в Балтийское море

Корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Новейший корвет «Меркурий» приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. О начале фазы государственных испытаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — проинформировали в военном ведомстве.

В ходе мероприятия специалисты совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проверят работу агрегатов, навигации и радиотехнических средств, а также проведут испытания корабля на маневренность и скорость.

После морской части программы испытаний оборудование корабля пройдет ревизию. Дата приема корвета в состав ВМФ и подъема Андреевского флага станет известна после подписания приемопередаточного акта.

Ранее сообщалось, что с начала декабря корабль проходил завершающий этап заводских ходовых испытаний в морских полигонах. Затем он вернулся на завод для устранения выявленных замечаний и подготовке к государственным испытаниям.

Корвет «Меркурий» построен на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Он стал пятым в серии проекта 20380. Корвет вооружен управляемым ракетным оружием и предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника. Передача корабля ВМФ России запланирована на 2023 год.

9 декабря стало известно, что российский флот может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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