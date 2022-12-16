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Министр обороны Финляндии сообщил хорошую новость. Но обрадовал не всех

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen)
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Aamulehti: вступление Финляндии в НАТО тормозится, а министр обороны уходит в отпуск

Власти Финляндии приветствуют решение министра обороны Антти Кайкконена взять отцовский отпуск по уходу за ребенком на два месяца, сообщает Aamulehti. Автор статьи согласен, что это можно считать хорошим примером для подражания. Правда, есть одна проблема.

Анита Симола (Anita Simola)

Недавно министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) поразил Финляндию необыкновенной новостью: он планирует взять отцовский отпуск по уходу за ребенком в начале 2023 года примерно на два месяца.

У Кайкконена и его супруги двое сыновей, одному два года, другому — шесть месяцев. Решение министра Кайкконена власти приветствуют — ведь на протяжении последних лет в Финляндии особо подчеркивалась важность распределения ответственности между родителями.

Отцы партии "Финляндский центр" уже успели сообщить, что они довольны решением министра и гордятся им. Антти Кайкконен — первый министр-мужчина, который выйдет в долгий отпуск по уходу за ребенком.

Финские отцы по-прежнему мало пользуются своим правом на декретный отпуск. Поэтому шаг Кайкконена можно воспринимать как пример для подражания.

Но у медали, как обычно, две стороны. Партия "Финляндский центр" решила не искать замену Кайкконену за пределами министерской группы. Его задачи возьмет на себя министр экономического развития и занятости Мика Линтиля (Mika Lintilä).

Тяжелый получается министерский портфель. Линтиля должен превратиться в супер-министра, который успевает и — главное — способен выполнять все необходимые задачи.

В Финляндии начался энергетический кризис. Цены на электроэнергию меняются, финны опасаются нехватки электричества и даже его отключения. С третьим реактором АЭС "Олкилуото" проблемы. Ударили морозы, энергокомпании призывают граждан экономить. Думаю, для одного министра работы и в этой области предостаточно.

В связи с действиями России на Украине задачи министра обороны вышли на совершенно новый уровень. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, и пока этот процесс не закончен. Украине нужна помощь.

В то же время важно продолжать укреплять национальную оборону и закупать для страны вооружение.

С учетом всего вышесказанного, возникает вопрос: с какой стати центристы не назначат на место Кайкконена временно исполняющего обязанности?

Желающих и достойных кандидатов хватает. У всех уже давно на слуху депутат Микко Савола (Mikko Savola): например, в 2019 году он был одним из кандидатов на пост министра обороны. Маркус Лохен (Markus Lohen) — тоже хороший вариант.

Несмотря на короткий срок задачи, заместитель может получить ценный опыт и разгрузить других политиков.

Антти Кайкконен очень популярен в партии "Финляндский центр", многие видят его на позиции председателя партии и даже президента страны.

Отпуск по уходу за ребенком, вероятно, принесет ему новые очки. Однако должность министра обороны все же не может пустовать — даже пару месяцев, какими бы хорошими ни были чиновники, работающие в министерстве.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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