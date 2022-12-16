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ТАСС

WP: в США рассматривают худший сценарий развития конфликта на Украине

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Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости Евгения Новоженина

По данным издания, удары России по объектам на территории Украины "пробили брешь в предыдущих экономических прогнозах"

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. США начали рассматривать худший сценарий развития украинского конфликта. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, удары России по объектам на территории Украины "пробили брешь в предыдущих экономических прогнозах". Ранее Киев ожидал, что в следующем году ему потребуется не менее $55 млрд иностранной помощи для покрытия основных расходов, констатирует издание. В связи с этим Украине "может понадобиться еще $2 млрд в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям", отмечается в публикации.

Указывается также, что Украина "может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу", что соответствует "сценарию судного дня, известному как кризис платежного баланса". Кроме того, согласно информации "Вашингтон пост", специалисты не исключают обвала национальной валюты из-за вывоза средств покидающими страну украинцами.

"ЕС и США совместно обязались направить Украине в следующем году более $30 млрд, хотя на самом деле эта сумма не была одобрена ни Брюсселем, ни Вашингтоном. Часть обещаний по помощи Украине в этом году не была реализована, что вынудило Киев печатать деньги, девальвировать свою валюту для сохранения конкурентоспособности экономики и привело к скачку инфляции более чем на 20%, - пишет издание. - Эта помощь, даже если она и будет оказана, предназначена только для того, чтобы изо дня в день держать страну на плаву".

Как заявил в четверг президент России Владимир Путин, РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны и никакие "шум, гам и треск на всю Вселенную" не помешают российским вооруженным силам выполнять боевые задачи. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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