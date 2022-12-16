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Военное обозрение

Комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» ведут эффективную контрбатарейную борьбу в зоне СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Используя радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы, российские военные ведут эффективную контрбатарейную борьбу в зоне СВО. В частности, эти переносные технические средства используются на южно-донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Такие технические средства помогают нашим военнослужащим отслеживать траекторию полета боеприпасов противника, определять точку, откуда производится выстрел, и место, куда летит снаряд. Они помогают артиллеристам Вооруженных сил РФ определять артиллерийские позиции противника и производить корректировку огня. Данный комплекс может «засечь» движущуюся вражескую наземную технику на расстоянии до 20 километров и выявить позицию артиллерии противника на удалении до 15 километров.

На южно-донецком участке фронта действуют подразделения Восточного военного округа, оснащенные такой техникой.

Когда мы начали работать на комплексе, выяснилось, что «Аистенок» видит не только минометные снаряды. Он видит все, что больше 30 мм – это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды

- рассказал оператор этого средства контрбатарейной борьбы.

На данной аппаратуре я работаю с апреля месяца. Минометных огневых позиций мы подавили больше 200, артиллерийских позиций где-то уже больше 100 – это уже по подтвержденным данным

- дополнил его рассказ командир расчета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Компании
Минoбороны РФ
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