Комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» ведут эффективную контрбатарейную борьбу в зоне СВО

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Используя радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы, российские военные ведут эффективную контрбатарейную борьбу в зоне СВО. В частности, эти переносные технические средства используются на южно-донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Такие технические средства помогают нашим военнослужащим отслеживать траекторию полета боеприпасов противника, определять точку, откуда производится выстрел, и место, куда летит снаряд. Они помогают артиллеристам Вооруженных сил РФ определять артиллерийские позиции противника и производить корректировку огня. Данный комплекс может «засечь» движущуюся вражескую наземную технику на расстоянии до 20 километров и выявить позицию артиллерии противника на удалении до 15 километров.
На южно-донецком участке фронта действуют подразделения Восточного военного округа, оснащенные такой техникой.
- рассказал оператор этого средства контрбатарейной борьбы.
- дополнил его рассказ командир расчета.