Войти
ЦАМТО

Минобороны Финляндии закупает дополнительные ПТРК "Спайк"

155
0
0
Пусковая установка противотанкового (противокорабельного) ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-ЕR (финское обозначение Rannikko-Ohjus 2006) береговой обороны ВМС Финляндии
Пусковая установка противотанкового (противокорабельного) ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-ЕR (финское обозначение Rannikko-Ohjus 2006) береговой обороны ВМС Финляндии.
Источник изображения: Оборонительные силы Финляндии

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Финляндии уполномочило командование Вооруженных сил разместить заказы на поставку противотанковых ракетных комплексов "Спайк SR", "Спайк LR2" и "Спайк ER2".

Закупки осуществляются через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) и партнерскую программу "Наземные боевые ракеты" (Land Combat Missiles).

Поставщиком является израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Пакет закупки также включает боеприпасы, учебное оборудование, оборудование для технического обслуживания, документацию и запасные части, проведение обучения. Платформы для размещения систем будут закуплены в рамках отдельной программы в Финляндии.

Общая стоимость приобретения составляет 223,6 млн. евро (без налога на добавленную стоимость). "Спайк SR" и "Спайк LR2" приобретаются для пополнения арсенала противотанковых средств в рамках приоритетных дополнительных закупок для СВ Финляндии. Поставки позволят увеличить количество ракет "Спайк LR" для противотанковых ракетных комплексов PSTOHJ 2000М (финское обозначение ПТРК "Спайк"), а улучшенные характеристики "Спайк SR", которые закупаются впервые, расширят возможности СВ Финляндии по борьбе с бронетехникой.

Закупаемые для ВМС "Спайк ER2" представляют собой систему средней/большой дальности, которая позволит войскам береговой обороны поражать суда и укрепленные сооружения.

Системы будут обслуживаться в сотрудничестве с финской компанией Millog Oy.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
Rafael
Проекты
NATO
Похожие новости
14.12.2022
Минобороны Словакии подписало контракт на закупку ББМ CV-9035 Mk.4 на сумму 1,3 млрд. евро
14.12.2022
Финляндия приобретает израильские противотанковые управляемые ракеты Spike
12.02.2018
Словения закупит бронетранспортеры Boxer
26.08.2016
Немецкие боевые машины Boxer для Литвы получат израильское вооружение
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности