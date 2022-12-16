Минобороны Финляндии закупает дополнительные ПТРК "Спайк"

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Финляндии уполномочило командование Вооруженных сил разместить заказы на поставку противотанковых ракетных комплексов "Спайк SR", "Спайк LR2" и "Спайк ER2".

Закупки осуществляются через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) и партнерскую программу "Наземные боевые ракеты" (Land Combat Missiles).

Поставщиком является израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Пакет закупки также включает боеприпасы, учебное оборудование, оборудование для технического обслуживания, документацию и запасные части, проведение обучения. Платформы для размещения систем будут закуплены в рамках отдельной программы в Финляндии.

Общая стоимость приобретения составляет 223,6 млн. евро (без налога на добавленную стоимость). "Спайк SR" и "Спайк LR2" приобретаются для пополнения арсенала противотанковых средств в рамках приоритетных дополнительных закупок для СВ Финляндии. Поставки позволят увеличить количество ракет "Спайк LR" для противотанковых ракетных комплексов PSTOHJ 2000М (финское обозначение ПТРК "Спайк"), а улучшенные характеристики "Спайк SR", которые закупаются впервые, расширят возможности СВ Финляндии по борьбе с бронетехникой.

Закупаемые для ВМС "Спайк ER2" представляют собой систему средней/большой дальности, которая позволит войскам береговой обороны поражать суда и укрепленные сооружения.

Системы будут обслуживаться в сотрудничестве с финской компанией Millog Oy.