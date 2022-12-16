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ТАСС

МИД РФ: передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение у России

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Источник в ведомстве также обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов "в качестве гуманитарной помощи" вызывает недоумение у России. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.

"Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь", - отметил источник.

Источник также обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов.

Пресс-служба МИД Азербайджана 10 декабря сообщила, что в ответ на обращение украинской стороны, "с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования". По данным МИД, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Как отметили в азербайджанском министерстве, общая стоимость груза составляет более 1,4 млн манатов (более $800 тыс.).

По данным МИД республики, в связи с кризисом на Украине Азербайджан оказал этой стране гуманитарную помощь на общую сумму около 30 млн манатов (более $17,5 млн). 

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