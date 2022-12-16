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ЦАМТО

Украина получит не менее 90 "марокканских" танков Т-72

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Т-72 ВСУ
Т-72 ВСУ.
Источник изображения: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

ЦАМТО, 15 декабря. США и Нидерланды профинансируют поставку Украине не менее 90 танков Т-72 из состава ВС Марокко в обмен на другую технику.

Как напоминает Infodefensa.com, под давлением США недавно Рабат согласился поставить военную технику киевскому режиму. Таким образом, Марокко станет первой африканской страной, оказывающей такого рода помощь Украине.

Различные СМИ сообщают, что помощь предполагает поставку запасных частей для танков Т-72. Однако, согласно как чешским, так и марокканским источникам, помощь Рабата гораздо шире. Она включает в себя передачу Украине ОБТ Т-72Б из состава ВС Марокко, которые изначально планировалось модернизировать на мощностях чешской компании Excalibur Army для Рабата.

Согласно пояснениям, которые коммерческий директор компании Рихард Кубена дал новостному порталу Novinky.CZ, в настоящее время Excalibur Army "сосредоточена на крупном заказе на модернизацию до 120 ОБТ Т-72, которые поступают из африканской страны". При этом в результате переговоров с США, ЕС, а также Министерством обороны Чехии, "конечный заказчик удовлетворил просьбу вышеназванных стран и рассматривает достигнутое соглашение о передаче танков (в обмен на другую технику) как помощь правительству Украины".

Рабат напрямую не цитируется в заявлении, однако специализированные источники, такие как твиттер-аккаунт Actudefense Maroc, утверждают, что Р.Кубена имеет в виду именно Марокко.

Коммерческий директор чешской компании пояснил, что закупку "африканских" танков для отправки на Украину оплачивают США и Нидерланды по договору на общую сумму 2,2 млрд. крон (чуть больше 90 млн. евро). Р.Кубена отмечает, что первые пять ОБТ будут получены на следующей неделе, а к концу года планируется подготовить к отправке 18 ед. Всего на Украину ожидается поставка 90 "африканских" ОБТ Т-72 плюс еще 30 ОБТ в качестве опциона, которые будут закуплены в следующем году.

Чуть более 20 лет назад Марокко приобрело у Беларуси партию из 136 боевых танков Т-72Б, включая 12 командирских Т-72БК и запасные части к ним (прим.ЦАМТО: в Регистр ООН заявлена поставка 100 Т-72Б/БК).

Исторически сложилось так, что Алжир, главный противник Марокко, является давним союзником России, у которой он продолжает приобретать военную технику, а Рабат является партнером США.

Если поставки танков Т-72 на Украину не сорвутся, Марокко с помощью США и Нидерландов станет вторым крупнейшим поставщиком основных боевых танков на Украину с начала боевых действий. На данный момент лидирует Польша: более 230 польских ОБТ Т-72 поступили на Украину. Чешская Республика обязалась направить около 40 ОБТ в рамках согласованной с Германией обменной схемы по пополнению своего парка немецкими танками и бронетранспортерами, Македония – 8 ед. Кроме того, Словения поставила 28 основных боевых танков М-55С в обмен на 45 грузовиков MAN 8x8 немецкого производства в рамках договоренности, аналогичной чешской.

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