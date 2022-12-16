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Военное обозрение

Власти Молдовы заявили о планах по созданию собственной системы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне, выступая в прямом эфире на телеканале Jurnal TV, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил о планах республики по созданию собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) для возможной защиты от ракет, которые могут прилететь на её территорию.

Для нас остаётся важным вопрос обеспечения защиты нашего воздушного пространства с тем, чтобы не только перехватить, но и сбить любую ракету, пересекающую нашу воздушную границу, иначе из-за неё могут погибнуть наши граждане. Молдавии просто необходимо иметь свою систему ПВО, ведь мы прекрасно помним о недавних инцидентах с обломками упавших ракет на границе с Украиной в селе Наславча и городе Бричаны

– заявил Попеску.

В то же время глава внешнеполитического ведомства напомнил, что после этих случаев был в срочном порядке вызван посол РФ в Молдове Олег Васнецов, которому в связи с произошедшим был выражен протест, после чего последовала высылка одного из сотрудников российского дипломатического представительства.

Напомним, что, несмотря на участившиеся обвинения Кишинёва в адрес Москвы из-за обломков ракет, приземлившихся на приграничных территориях Республики Молдова (РМ), молдавские власти так и не смогли установить их принадлежность, хотя с момента расследования, инициированного прокуратурой, прошло уже около полутора месяца. По снимкам, опубликованным молдавскими СМИ, найденные фрагменты идентичны ракете украинского ЗРК С-300, упавшей в прошлом месяце на территории Польши. А заявления спикера парламента РМ Игоря Гросу о том, что вне зависимости от того, чья эта ракета, ответственность на этом лежит всё равно на России – заметное проявление недружественного жеста со стороны молдавского руководства в адрес российских властей.

Отметим, что молдавское правительство всерьёз настроено на увеличение оборонных расходов - почти на 70%, до 1,523 млрд леев (около 5 млрд рублей) или примерно 0,5% ВВП страны. Как сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, дополнительная финансовая помощь будет направлена непосредственно на защиту воздушного пространства. Более того, глава оборонного ведомства признал, что на реализацию данного проекта уйдут годы, поскольку системы ПВО придётся приобретать за рубежом, а для доведения военной мощи до необходимого стране уровня – не менее 5-7 лет, что потребует от правительства выделения запредельных средств в размере 1-2% ВВП, которые точно придётся вновь брать взаймы у своих европейских кураторов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Польша
Россия
Украина
Продукция
С-300
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