Зимой Путин застанет Запад и Украину врасплох

Bloomberg: зимняя пауза в украинском конфликте приведет к поражению Киева и его союзников

Зимняя пауза обернется для Зеленского большими проблемами, пишет автор статьи для Bloomberg. Если Путин разумно ее использует, то украинский лидер окажется перед выбором – продолжить наступление или занять выжидательную позицию. Оба варианта опасны и могут привести к поражению Киева.

Хал Брэндс

Украине предстоит принимать непростые решения: пытаться нападать или начать перевооружение и утратить наступательный порыв.

Зима на Украине будет суровой, но вооруженные действия она не остановит. Киеву и Москве придется принимать важные решения, которые могут изменить характер этого конфликта как в дипломатическом, так и в военном плане. Пожалуй, наибольшую тревогу у Украины и США должно вызывать то, что российский президент Владимир Путин начнет, наконец, демонстрировать стратегическую смекалку, которая была присуща ему в прошлом.

Американское руководство полагает, что Путин запоздало начинает осознавать то, что было совершенно очевидно людям, живущим за пределами кремлевского кокона низкопоклонства и лести: у России нет военных средств для достижения своих политических целей на Украине.

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Его угрозы ядерной эскалации не удержали Киев, который переходит одну красную линию за другой. Недавно он при помощи беспилотников нанес удар по авиабазам, находящимся в глубине российской территории.

И хотя людские ресурсы у России якобы неисчерпаемы, Путин не в силах мобилизовать дополнительные войска. Он ограничился 300 тысячами человек, которые были призваны ранее, чтобы не настраивать против себя безразличное прежде население.

В этих проблемах нет ничего нового. Новость в другом — в готовности Путина признать их (пусть и весьма уклончиво). На прошлой неделе он открыто заявил, что до победы еще далеко.

Так что оптимальная для него стратегия будет, несомненно, жестокой. Он возьмет на вооружение зиму.

Россия использует ракеты, беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по украинской электросети и прочим ключевым объектам инфраструктуры, из-за чего страдает незащищенное население. После ухода из Херсона войска РФ в основном перешли к обороне. Они старательно укрепляют свои защитные рубежи, вводят в курс дела недавно мобилизованный личный состав и ждут весны (исключение составляет долгое и дорогостоящее наступление в окрестностях Бахмута, которое должно принести Путину символическую победу).

Если Москва сумеет затянуть конфликт до начала весны, одновременно доставляя всевозможные неприятности потрепанной Украине, испытывающей энергетический голод Европе и все больше отвлекающемуся на другие дела Вашингтону, Киев и Запад могут сломаться.

Русским будет трудно реализовать такую стратегию. <...> Но она не безумна, поскольку других вариантов у Путина нет, а Запад кое-где начинает демонстрировать признаки усталости от поддержки Украины. Одна из причин, по которой президент Джо Байден стремится передать Киеву крупный пакет помощи прямо сейчас, заключается в том, что он не знает, что именно согласится предоставить ему палата представителей с республиканским большинством в 2023 году. Поэтому-то и появились в среду сообщения о поставках Киеву комплексов Patriot.

Зимой и Украине придется принимать непростые решения. Ее войска измотаны тяжелыми боями, и с военной точки зрения оперативная пауза вполне разумна. Но с политической и дипломатической ждать весьма рискованно.

Президент Владимир Зеленский, несомненно, обеспокоен тем, что даже видимость патовой ситуации в зимнее время усилит сомнения и неуверенность Запада. Сигналы из Вашингтона тоже не внушают оптимизма. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что США в приоритетном порядке хотят помочь Украине вернуть территории, которые она удерживала по состоянию на 24 февраля, когда Россия начала свою спецоперацию, и что решения по Крыму и по другим землям, утраченным Киевом после 2014 года, следует перенести на более поздний срок.

Главный американский военачальник генерал Марк Милли заявляет, что Украина должна начать переговоры, пока все не закончилось затяжным конфликтом, как в годы Первой мировой войны. Зеленский наверняка опасается и внутриполитических проблем, которые возникнут, если солдаты будут отдыхать, а население — подвергаться карательным ударам.

Зима — это хорошее время для проведения наступления. Земля замерзает, и танки с грузовиками могут перемещаться вне дорог. Поэтому Зеленский может попытаться в очередной раз предпринять наступление. Один из вариантов — удар в районе Запорожской области на юго-востоке, чтобы перерезать российский сухопутный коридор в Крым, взять в окружение группировку путинских войск и доказать Западу, что с его помощью Украина будет одерживать все новые победы.

Это довольно рискованное решение, потому что Киеву надо найти баланс между опасностью бездействия и риском провала в ходе наступления. Украинская дилемма обострится, если Путин захватит дипломатическую инициативу и предложит прекратить огонь еще до наступления весны.

Путин никогда не поступает честно. Прекращение огня просто ослабит давление на российских военных, даст возможность оборонной промышленности удовлетворить потребности вооруженных сил, а Москва сможет возобновить боевые действия тогда, когда ей будет удобно. Киев поступит правильно, если отвергнет предложение, закрепляющее российские военные достижения.

Но американское руководство опасается, что такой маневр изменит ход дипломатической игры, положив начало всемирному пиар-сражению по вопросу о том, кто несет ответственность за затягивание военных действий. Он также даст сторонникам дипломатического урегулирования, например, французскому президенту Эммануэлю Макрону то, чего у них прежде не было: некое подобие готовности Кремля к сотрудничеству.

Это звучит странно, но Украине и США повезло с противником. Заблуждающийся, оторванный от реальности Путин, который не понимает, насколько велик разрыв между его целями и ресурсами для их достижения. Но он может пойти на дипломатические шаги, которые застанут его противников врасплох. Если ситуация изменится в эту сторону, то это будет уже совершенно иной конфликт.