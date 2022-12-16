Первый самолет БПА P-8A "Посейдон" прибыл в Новую Зеландию

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Новой Зеландии объявило о состоявшейся 13 декабря на авиабазе "Охакеа" церемонии встречи первого из четырех заказанных самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

В мероприятии принял участие министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре и другие официальные лица.

Самолет был принят в ходе проведенной 7 декабря в Сиэтле церемонии. Три оставшихся P-8A находятся на различных стадиях производства и должны быть поставлены к середине 2023 года. Новые самолеты заменят устаревшие P-3K2 "Орион".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов БПА P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 1,46 млрд. долл.

В июле 2018 года правительство Новой Зеландии официально объявило о принятом решении приобрести в США 4 P-8A "Посейдон" для замены 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются с 1966 года.

Заказанные P-8A предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны страны, ведения разведки и обеспечения безопасности на море, защиты ресурсов, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия в Новой Зеландии, на Тихом океане и других регионах.

Общая стоимость новых самолетов P-8A, системы обучения, создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Проект, в частности, включает поставку двух летных тренажеров и двух ангаров, строительство центра управления, складских помещений, помещений для обучения и технического обслуживания.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с компанией Boeing контракт стоимостью 428,896 млн. долл. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для производства 16 самолетов в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая четыре P-8A для ВВС Новой Зеландии. Летные испытания первого "новозеландского" самолета начались в августе 2022 года.

Компания Boeing 12 декабря заключила контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию парка из четырех самолетов P-8A ВВС Новой Зеландии с Lufthansa Technik.