Роскосмос: выход в открытый космос отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22"

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" сообщил о создании комиссии для анализа технических проблем, ставших причиной отмены выхода в открытый космос, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа МКС.

"Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля Союз МС-22", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в четверг.

"Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции", - сообщили в "Роскосмосе".

Ранее в четверг в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к станции.

"Корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок", - сказали в ЦУП.

По данным NASA, наземные специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", экипажу МКС ничего не угрожает.

Космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Позднее в четверг "Роскосмос" сообщил, что произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22", визуальный осмотр подтвердил утечку.

"По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", - сказали в пресс-службе.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.