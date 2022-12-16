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ТАСС

Космонавт Кикина завершила инспекцию "Союза МС-22" камерой манипулятора ERA

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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

По словам специалиста Центра управления полетами, может потребоваться еще одна инспекция из другой базовой точк

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина завершила осмотр системы корабля "Союз МС-22", из-за которой был отменен сегодняшний выход в открытый космос. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами в четверг.

"На этом наша работа [по осмотру "Союза МС-22"] завершается. К сожалению, сорвался ВКД из-за нештатной ситуации, но мы сделали большую работу в ручном режиме по управлению манипулятором ERA", - сказал специалист во время переговоров, транслируемых НАСА.

По его словам, может потребоваться еще одна инспекция из другой базовой точки.

Ранее Роскосмос сообщил об отмене выхода в открытый космос по техническим причинам. Как уточнил во время переговоров с космонавтами специалист Центра управления полетами, работы прекращены из-за разгерметизации системы обеспечения теплового режима корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. При этом внутри корабль остается герметичным. Специалисты пытаются разобраться в ситуации после получения дополнительной телеметрии. 

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