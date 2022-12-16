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Интерфакс-АВН

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе в результате закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора.

"В результате закрытия Лачинского коридора (связывает Армению и Нагорный Карабах по автотрассе Степанакерт-Горис, - "ИФ") и прекращения газоснабжения гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. В блокаде оказались 120 тыс. человек. Это настоящий гуманитарный кризис, который возник в результате нарушения Азербайджаном своих международных обязательств", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, закрытие Лачинского коридора - это "грубое нарушение" Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где отмечено, что Азербайджан гарантирует свободное передвижение по Лачинскому коридору, который находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.

По сообщениям азербайджанских СМИ, в блокаде дороги участвуют до 1 тыс. человек. Участники акции скандируют лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и против, как они считают, незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе.

В среду парламент Армении обратился с призывом к России обеспечить движение по Лачинскому коридору.

Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Баку и Еревана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис.

12 декабря Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.

13 декабря МИД Армении заявил, что закрытие Азербайджаном Лачинского коридора может привести к гуманитарной катастрофе. В заявлении отмечалось, что Баку преследует цель "отрезать Нагорный Карабах от Армении и от всего внешнего мира".

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Армения
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Путин Владимир
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