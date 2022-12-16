Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию

ХЕРСОН, 15 дек - РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет": в распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает украинскую РЛС.

Уничтожена радиолокационная станция 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.