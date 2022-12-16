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Военное обозрение

Программа истребителей следующего поколения FCAS не будет реализовываться за пределами Европы

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время в Европе действует совместная программа по созданию истребителей нового поколения Future Combat Air System (FCAS), представленная Францией, Германией и Испанией. Ее конкурентом является Global Combat Air Program (GCAP), объединившая Великобританию, Японию и Италию.

Однако если GCAP, включив в программу Японию, распространяет свою деятельность за пределы Европы, то FCAS будет оставаться полностью европейской инициативой, по крайней мере, в обозримом будущем.

Мы не собираемся подписывать что-либо с какой-либо другой неевропейской страной в ближайшие пару лет

- заявил генеральный директор Airbus Defence and Space Майкл Шолхорн во время двухдневного брифинга для СМИ, который проходил в Испании.

Сейчас разработчики размышляют над тем, как будет выглядеть истребитель будущего. Затем должны начаться работы по сборке, а завершатся они летными испытаниями. Будущие планы FCAS включают демонстрации и эксперименты с двигателями, стелс-технологиями и датчиками. Помимо первого полета самолета, в 2028 году должны состояться полеты БПЛА с полезной нагрузкой. В реализации программы участвуют 16 ведущих компаний Европы. Поставить истребители на вооружение ВВС стран-участниц программы компании-производители смогут не ранее 2040 года.

Однако, как пишет западная пресса, несмотря на всеобъемлющую цель программы, по-прежнему явно не хватает информации о том, как будут разворачиваться планы совместного использования промышленных предприятий Франции, Германии и Испании, сколько демонстрационных экземпляров истребителей будет построено. Airbus продолжает утверждать, что на демонстрационный образец будут влиять возможности Eurofighter. Но в компании Dassault придерживаются несколько иного подхода, поскольку рассчитывают интегрировать опыт программы Rafale.

Но главной задачей остается «идти в ногу» с программой истребителей Next Generation Air Dominance (NGAD) ВВС США, британо-японско-итальянской программой, чтобы исключить отставание общеевропейского проекта от потенциальных конкурентов. Правда, многое будет зависеть от финансовых возможностей и обеспеченности европейской промышленности энергоресурсами, с чем сейчас наблюдаются все более отчетливые проблемы.

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