В Латвию доставлены первые вертолеты UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Латвии 12 декабря объявило, что на базу ВВС "Лиелварде" доставлены первые два (из четырех заказанных) многоцелевых вертолета UH-60M "Блэк Хок".

Техника была доставлена в Латвию на борту самолета C-17 "Глоубмастер" ВВС США в частично разобранном виде. Как планируется, в ближайшие дни будут проведены работы по обратной сборке вертолетов, после чего они пройдут летные испытания.

По заявлению министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, поставка UH-60M "Блэк Хок" позволит ВВС страны выйти на новый уровень за счет замены выработавших ресурс советских Ми-17. Новые вертолеты "Блэк Хок" планируется применять как в боевых операциях, так и, при необходимости, для поддержки спасательных работ и других задач.

Как сообщал ЦАМТО, 3 августа 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг на сумму до 200 млн. долл.

Кабинет министров Латвии 11 сентября одобрил приобретение в рамках межправительственного соглашения с США 4 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", стоимость которых составила 175 млн. евро. Как было заявлено, программа будет реализована с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование" (в сумме 15,5 млн. долл.).

UH-60M предназначены для замены состоящих на вооружении средних вертолетов. Для финансирования покупки Кабмин принял решение о дополнительном выделении в 2023 и 2024 годах около 80 млн. евро. Вертолеты "Блэк Хок" планируется использовать не только в военных целях, но и для выполнения различных гражданских функций. Вертолеты могут применяться для перевозки войск и грузов, разрешения кризисов, медицинской эвакуации, проведения поисково-спасательных операций и других вспомогательных миссий, включая пожаротушение, в любых погодных условиях. UH-60M может быть оснащен системами вооружения.

С 2020 года летчики и технические специалисты ВВС Латвии прошли несколько учебных курсов по эксплуатации и техническому обслуживанию вертолетов.

Поставка оставшихся двух вертолетов должна быть завершена до конца 2023 года.