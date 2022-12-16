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ТАСС

Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно

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ZQ-2
ZQ-2.
Источник изображения: aboutspacejornal

Космическая компания LandSpace отметила, что неисправным оказался двигатель второй ступени

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Экспериментальный запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2 (ZQ-2) прошел неудачно в связи с дефектом в одном из двигателей. Об этом сообщила в четверг частная космическая компания LandSpace.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, неисправным оказался двигатель второй ступени. "Детали поломки выясняются", - говорится в коротком уведомлении.

Запуск ZQ-2 был осуществлен в среду в 16:30 по пекинскому времени (11:30 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Zhuque-2 диаметром 3,35 м достигает 49,5 м в длину и весит 216 тонн. Она способна доставить полезный груз весом 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту и 6 тонн на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно. В будущем LandSpace собирается ежегодно строить до 15 таких ракет. 

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Страны
Китай
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