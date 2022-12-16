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ТАСС

Роскосмос сообщил о работе комиссии по анализу причин инцидента с "Союзом МС-22"

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Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22")
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22").
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Решения по дальнейшим действиям экипажа российского сегмента МКС и специалистов на Земле планируется принять по итогам работы комиссии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комиссия анализирует инцидент с одной из систем корабля "Союз МС-22", по итогам будет принято решение о дальнейших действиях специалистов на Земле и космонавтов на МКС. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

Там уточнили, что выполнение выхода в открытый космос было прервано по техническим причинам.

"До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22". Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции", - заявили в Роскосмосе.

Ранее Роскосмос сообщил об отмене выхода в открытый космос по техническим причинам. Как уточнил во время переговоров с космонавтами специалист Центра управления полетами, работы прекращены из-за разгерметизации системы обеспечения теплового режима корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. При этом внутри корабль остается герметичным. Специалисты пытаются разобраться в ситуации после получения дополнительной телеметрии. 

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