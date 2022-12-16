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ЦАМТО

Обсуждены вопросы совершенствования организации связи в Организации Договора о коллективной безопасности

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Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

ЦАМТО, 15 декабря. В Москве в Объединенном штабе ОДКБ 14 декабря состоялась рабочая встреча по рассмотрению отдельных вопросов организации связи в Организации Договора о коллективной безопасности.

Представители органов управления связью оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана приняли участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Начальник отдела организации связи и автоматизированных систем управления войсками центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ полковник Виталий Кеняйкин выступил с докладом по итогам совместной работы в текущем году. Он отметил, что "в 2022 году основным испытанием на прочность системы связи ОДКБ стала миротворческая операция в Республике Казахстан. Успешно организована связь при проведении совместных учений в формате ОДКБ. На территории республики Казахстан в октябре 2022 года было развернуто направление связи с полигоном Матыбулак, обеспечены защищенная видеоконференцсвязь и передача данных с Объединенным штабом ОДКБ и оборонными ведомствами государств – членов ОДКБ. Аналогично была построена работа и с территории Таджикистана, когда учебно-боевые задачи отрабатывались на полигоне Харбмайдон".

Было отмечено, что продолжается совершенствование нормативно-правовой базы ОДКБ в области связи: в 2022 году проведен ряд рабочих совещаний по реализации Схемы мультисервисной сети связи ОДКБ, рассмотрено и утверждено Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ "Положение о системе связи ОДКБ", разработан проект Рекомендаций по организации связи в Войсках (Коллективных силах) ОДКБ, который прошел проработку в оборонных ведомствах государств – членов ОДКБ и апробирован на учениях ОДКБ в нынешнем году.

Мероприятие позволило обсудить результаты функционирования системы связи и автоматизированных систем управления войсками в ходе проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также наметить пути совершенствования технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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