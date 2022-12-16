Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО

ЦАМТО, 15 декабря. Расчеты переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу на Южно-Донецком направлении СВО. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, "Аистенок" помогает артиллерии успешно выполнять боевые задачи, осуществляя контроль за результатами стрельбы и корректирование огня в целях подавления орудий противника.

Специальные радиолокационные станции способны отслеживать полет снарядов и определять местоположение орудий противника или точку падения боеприпаса. Система предназначается для оснащения подразделений уровня "рота-батальон" и способна выполнять задачи, связанные с обнаружением различных объектов как на земле, так и в воздухе. Основной задачей комплекса является обеспечение работы артиллерийских подразделений, а именно определение координат артиллерии противника и корректирования огня своих орудий.

Станция питается от электрогенератора с бензиновым двигателем. Одной заправки генератора хватает на шесть часов. Комплекс способен обнаруживать движущиеся наземные цели на расстоянии до 20 км и выявлять огневые позиции артиллерии противника на удалении до 15 км.

"Когда мы начали работать на комплексе, выяснилось, что "Аистенок" видит не только минометные снаряды, он видит все, что больше 30 мм – это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды", – сообщил оператор радиолокационной станции.

"На данной аппаратуре я работаю с апреля месяца. Можно сказать, почти с начала специальной военной операции. Минометных огневых позиций мы подавили больше 200, артиллерийских позиций где-то уже больше 100 – это уже по подтвержденным данным", – рассказал командир расчета радиолокационной станции "Аистенок".