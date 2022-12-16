В ООН вдруг обеспокоились ситуацией в зоне Карабахского конфликта

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В распространенном офисом ООН заявлении генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш заявил о своей обеспокоенности относительно ситуации, сложившейся в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Как всегда, генсек Организации Объединенных Наций сказал о своей поддержке любых усилий, направленных на урегулирование ситуации в регионе. Кроме того, Гутерриш отдельно затронул события, происходящие в так называемом Лачинском коридоре.

Лачинский коридор – узкая часть территории Азербайджана в шесть километров длиной, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. С 1992 по 2020 годы этот участок контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. После войны в ноябре 2020 года в Лачинском коридоре были расквартированы российские миротворцы.

12 декабря этот горный коридор был перекрыт протестующими азербайджанскими "экоактивистами", которые требовали встречи с генералом Андреем Волковым, возглавляющим российский миротворческий контингент, чтобы указать ему на "неправомерные действия армянской стороны по нанесению вреда окружающей среде и незаконной добыче полезных ископаемых".

Гутерриш призвал соблюдать ранее достигнутые сторонами договорённости и организовать в Лачинском коридоре «свободное и безопасное движение». Ранее этот вопрос почему-то ООН не особенно волновал.

Минобороны России ранее сообщало, что по поводу возобновления движения по Лачинскому коридору ведутся переговоры.