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ТАСС

Для спутниковой связи "Скиф" прорабатывается антенна для подвижных объектов

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Экспресс-РВ
Экспресс-РВ.
Источник изображения: ixbt.com

Гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков отметил, что для обеспечения подвижных объектов широкополосным доступом в интернет рассматривается система "Экспресс-РВ"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подвижные абоненты в будущем могут получить доступ к услугам спутниковой связи "Скиф" для широкополосного доступа в интернет. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (контролирует компанию-оператора "Сфера", входит в Роскосмос) Павел Черенков.

"Мы уже сейчас начинаем проработку антенны, которую можно будет устанавливать на подвижных объектах - автомобилях, железнодорожных вагонах, автобусах, самолетах. Тогда, с помощью "Скифа" мы сможем обеспечить высокоскоростные каналы связи и на подвижных объектах", - отметил Черенков.

По словам гендиректора, сейчас для обеспечения подвижных объектов широкополосным доступом в интернет рассматривается система "Экспресс-РВ". В первую очередь связью будут обеспечены суда на Севморпути, железнодорожный и авиационный транспорт.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск первого космического аппарата "Экспресс-РВ" в рамках проекта "Сфера" запланирован на октябрь 2025 года, а развертывание полной орбитальной группировки - в 2026 году. 

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